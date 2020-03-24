Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
-
Нет Обновлений
Тендеры
-
Нет Проектов
Топсостав
-
Нет Постов
Форум
+7
Обновлений
Блоги

Sostav в соцсетях

inform@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
24.03.2020 в 13:30

В приложении «Яндекс.Такси» теперь можно заказывать готовую еду и продукты

Приложение автоматически определяет предпочтения пользователя

С 24 марта сервис «Яндекс.Такси» начал тестировать возможность заказать доставку еды и продуктов, пишет РБК со ссылкой на представителя сервиса.

На главном экране приложения теперь есть функции приложений «Яндекс.Еда» и «Яндекс.Лавка». Приложение постепенно обновится для всех 33 городов России и Казахстана, где есть «Яндекс.Еда». При этом возможности «Лавки» пока доступны только в Москве и Санкт-Петербурге.

Приложение будет самостоятельно анализировать предпочтения пользователя и решать, какие кнопки ресторанов должны стать «быстрыми».

Представитель «Яндекс.Такси»:

В самое ближайшее время мы организуем доставку безрецептурных лекарств из крупнейших аптечных сетей. Доставку заказа будут осуществлять курьеры, которые работают с заказами сервисов «Яндекса». Ждем постановление правительства, которое определит правила доставки.

По информации источника РБК, это очередной шаг компании к созданию суперприложения, которое объединяет в одном экране много функций и приложений. Самый известный в мире пример супераппа — это китайский WeChat, включающий сервисы заказа еды и такси, социальную сеть, торговую площадку и разные финансовые услуги (обмен валют, страхование) и другое.

Подобное суперприложение на базе социальной сети «ВКонтакте» развивает и корпорация Mail.ru Group. Аналогичные идеи рассматривают Сбербанк, «Тинькофф», ВТБ.

Яндекс.Такси суперприложение суперапп
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Потребрынок
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.