В приложении «Яндекс.Такси» теперь можно заказывать готовую еду и продукты

С 24 марта сервис «Яндекс.Такси» начал тестировать возможность заказать доставку еды и продуктов, пишет РБК со ссылкой на представителя сервиса.

На главном экране приложения теперь есть функции приложений «Яндекс.Еда» и «Яндекс.Лавка». Приложение постепенно обновится для всех 33 городов России и Казахстана, где есть «Яндекс.Еда». При этом возможности «Лавки» пока доступны только в Москве и Санкт-Петербурге.



Приложение будет самостоятельно анализировать предпочтения пользователя и решать, какие кнопки ресторанов должны стать «быстрыми».

Представитель «Яндекс.Такси»: В самое ближайшее время мы организуем доставку безрецептурных лекарств из крупнейших аптечных сетей. Доставку заказа будут осуществлять курьеры, которые работают с заказами сервисов «Яндекса». Ждем постановление правительства, которое определит правила доставки.

По информации источника РБК, это очередной шаг компании к созданию суперприложения, которое объединяет в одном экране много функций и приложений. Самый известный в мире пример супераппа — это китайский WeChat, включающий сервисы заказа еды и такси, социальную сеть, торговую площадку и разные финансовые услуги (обмен валют, страхование) и другое.



Подобное суперприложение на базе социальной сети «ВКонтакте» развивает и корпорация Mail.ru Group. Аналогичные идеи рассматривают Сбербанк, «Тинькофф», ВТБ.