С мая по октябрь 2026 года россияне приобрели почти 1,4 млн упаковок успокоительных и противотревожных препаратов для домашних животных. Это более чем в шесть раз превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

В денежном выражении продажи выросли более чем в семь раз, до 851 млн руб. В октябре продажи достигли почти 295,4 тыс. упаковок. Больше всего препаратов купили жители Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области.

Ветеринары связывают рост спроса в том числе с тем, что владельцы стали внимательнее относиться к эмоциональному состоянию питомцев и чаще обращаться за помощью при признаках тревожности. Еще одним фактором могло стать изменение правил продажи габапентина. Это вещество используется для снижения тревожности и стресса. С марта 2026 года препараты с габапентином для людей перевели на предметно-количественный учет, поэтому приобрести их без рецепта нельзя. При этом ветеринарные аналоги остались в свободном доступе, отмечают эксперты.

На фоне роста спроса увеличивается и российское производство: за январь — октябрь 2026 года выпуск успокоительных препаратов для животных вырос на 118% год к году. По мнению участников рынка, развитию категории также способствует расширение ассортимента ветеринарных лекарств и более внимательное отношение владельцев к здоровью домашних питомцев.

Ранее сообщалось, что 16% россиян тратят на питомца больше, чем на себя.