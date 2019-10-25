Mail.Ru Group создаст суперприложение на базе «ВКонтакте»

Mail.Ru Group планирует запустить суперприложения на базе своей соцсети «ВКонтакте». Суперапп будет сочетать в себе множество функций и позволит на одном экране удовлетворять различные потребности: в общении, развлекательные, финансовые, деловые. Об этом сообщает РБК.

Первые подобные сервисы появились в Китае, это разработанный ИТ-холдингом Tencent мессенджер WeChat и сервис AliPay от Alibaba Group. Сейчас эти приложения объединяют в себе, например, функции мессенджеров, социальных сетей, онлайн-торговли, заказа еды и такси, обмена валют, страхования и т. д.

Mail.Ru Group: Мы считаем, что у «ВКонтакте» есть все перспективы стать супераппом. Развитие супераппов на базе нашей экосистемы, платежных систем и других связанных продуктов будет самым большим приоритетом на ближайшие три года.

По словам руководителя платформы для разработчиков «ВКонтакте» Антона Циварева, уже сейчас через приложение «ВКонтакте» можно заказать такси и доставку еды, посмотреть прогноз погоды, купить одежду или авиабилеты, найти работу.

В феврале соцсеть начала интеграцию с площадкой онлайн-торговли AliExpress. Пользователи соцсети получили доступ к ассортименту маркетплейса и возможность совершать покупки, не выходя из приложения, с помощью сервиса онлайн-оплаты VK Pay. Mail.Ru Group сообщала, что «ВКонтакте» создает единую экосистему, которая позволит пользователю совершать все необходимые действия, не покидая аккаунт, и увеличит время, которое аудитория проводит в соцсети.