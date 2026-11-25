Минфин России предложил установить ввозную пошлину на деликатесы из недружественных стран в размере 15% с 1 января 2027 года. Соответствующие предложения ведомство направило в Минэкономразвития, сообщил статс-секретарь — заместитель министра финансов Алексей Сазанов журналистам в кулуарах Совета Федерации. Об этом пишет ТАСС.

По словам Сазанова, вопрос о введении повышенной ставки будет рассмотрен Минэкономразвития. Ранее Минфин сообщал о подготовке проекта акта, предусматривающего увеличение пошлин на такую продукцию, однако размер ставки не раскрывался.

Сазанов также уточнил, что в предложение включили все замечания сенаторов и депутатов, касающиеся перечня деликатесов, на которые распространится новая ставка.

Ранее в Госдуме в качестве примера такой продукции называли устрицы. Вячеслав Володин обращал внимание, что импортные устрицы облагаются по льготной ставке, предусмотренной для продуктов детского питания.