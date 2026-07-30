В отчетах PwC обнаружили ошибки

Глобальная консалтинговая компания PwC столкнулась с критикой после того, как в нескольких ее отчетах, посвященных Ближнему Востоку, были обнаружены фальшивые цитаты, непроверяемые источники и ссылки, которых на самом деле не существовало. Такие данные выявило расследование компании GPTZero.

В докладах, опубликованных в период с 2024 по 2026 год, рассматривались такие темы, как искусственный интеллект, госуправление, кибербезопасность и электромобили. Исследователи выявили, что многие ссылки либо вели на неработающие веб-страницы, либо на источники, которые не подтверждали приведенные в отчете данные.

Один из самых показательных примеров — доклад, в котором цитируется научная работа о качестве воздуха в Эр-Рияде. Аналитики GPTZero не смогли найти никаких доказательств того, что исследование опубликовано в указанном журнале или что оно проведено авторами, указанными в отчете.

По данным GPTZero, в четырех отчетах PwC по Ближнему Востоку были обнаружены признаки активного использования искусственного интеллекта при составлении текстов. Исследователи назвали их «галлюцинациями» или «виртуальными цитатами».

Эксперты отмечают, что выводы аналитиков особенно неприятны для PwC, поскольку компания консультирует клиентов по вопросам ответственного внедрения искусственного интеллекта и управления рисками. Таким образом, этот случай подчеркивает важность проверки фактов человеком при использовании инструментов генеративного искусственного интеллекта для исследований и создания контента.

PwC Middle East сообщила Financial Times, что серьезно относится к точности своих отчетов и обновит часть ссылок. Компания заявила, что у нее есть процессы контроля качества при проведении исследований и создании контента, но не объяснила, как ошибки попали в отчеты.