В Москве растет объем ввода ТЦ

За первые три месяца этого года объем ввода торговой недвижимости в Москве вырастет более чем втрое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составит 110 тыс. кв. м. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные компании CORE.XP.

С начала года в городе достроили ТЦ суммарной площадью 80 тыс. кв. м, до конца марта запустят еще 30 тыс. кв. м. Всего в 2025 году в столице появится 200 тыс. новых торговых помещений (рост показателя за год составит 62%).

По словам экспертов, в прошлом году из планируемых 18 торговых центров открыли 9, запуск остальных был перенесен на 2025 год. Кроме того, вводятся в эксплуатацию первые объекты, которые были возведены в рамках программы московской мэрии по созданию мест приложения труда. В числе таких объектов — ТЦ Botanica на севере Москвы, который заработал в начале года.

Меняется формат ТЦ, они превращаются в многофункциональные пространства с фитнес-центрами, фуд-холлами, досуговыми элементами и социальными сервисами. Торговые центры становятся меньше по площади. Так, средняя площадь ТЦ, открытых в Москве в 2000−2014 годах, составляла 33,7 тыс. кв. м., в 2015−2024 годах — 25,1 тыс. кв. м. В начале 2025 года 66% открытых торгцентров пришлось на комплексы районного формата.

Ранее сообщалось, что половина российских ТЦ готовы предоставить площади ушедшим брендам при их возвращении. При этом только 20% иностранных компаний хватит площадей в отечественных торговых центрах.