Бренд Zarina, входящий в Melon Fashion Group, открыл обновленный флагманский магазин в московском торгово-развлекательном центре «Саларис». В торговом пространстве площадью 1,3 тыс. м2 появились умные примерочные с RFID-технологией и кассы самообслуживания. Об этом сообщила пресс-служба компании.

В магазине оборудовали просторные примерочные с информационными экранами и теплыми полами, а также установили кассы самообслуживания. С помощью экранов посетители могут получить информацию о выбранных моделях. По замыслу компании, новые решения должны сделать процесс выбора одежды и оплаты покупок удобнее.

Концепцию интерьера разработала команда архитекторов Zarina. В оформлении использовали теплую цветовую палитру, фактуру дерева и мягкое освещение. Среди декоративных элементов — перегородки в японском стиле седзи, книжные издания и картины из галерей Mute.

Zarina основана в 1993 году на базе швейного предприятия «Первомайская заря». Ассортимент бренда включает женскую и мужскую одежду, обувь, аксессуары и товары для животных. Сеть насчитывает более 300 магазинов.