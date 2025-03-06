Только 20% иностранных брендов хватит площадей в российских ТЦ

Свободных торговых площадей в российских торговых центрах достаточно лишь для размещения 20% иностранных брендов, которые ранее покинули российский рынок. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование УК «САМПА».

В 2022 году иностранные компании освободили около 2,8 млн м2 торговых площадей. На сегодняшний день вакантными остаются лишь 1,9 млн м2. При этом большая часть не подходит для крупных международных брендов.

Так, 70% свободных площадей расположены в специализированных или микрорайонных центрах, а также в зданиях жилых комплексов, которые не соответствуют требованиям ведущих международных брендов. Кроме того, имеется острый дефицит крупногабаритных помещений, которые ранее арендовали такие компании, как H&M, Zara, Uniqlo и IKEA.

В Москве остаются свободными 420 тыс. м2, в Санкт-Петербурге — свыше 100 тыс. м2, а в крупных региональных центрах, таких как Екатеринбург, Нижний Новгород и Самара, — от 70 тыс. до 100 тыс. м2.

«Резервы подходящих торговых площадей оцениваются в 0,6 млн м2, что составляет лишь 20% от метража, который использовался ушедшими компаниями до 2022 года», — отмечается в исследовании.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что зарубежные компании не будут возвращаться в Россию, пока действуют западные санкции.