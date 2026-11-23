За неделю в структуре Wildberries & Russ (RWB) произошло несколько изменений. Татьяна Ким перестала быть генеральным директором ООО «Вайлдберриз», доля этого общества в ООО «РВБ» — основной компании группы — сократилась с 65% до 45%, а новыми участниками объединенной компании стали два закрытых паевых инвестиционных фонда (ЗПИФ). События последовали за введением персональных санкций ЕС против основательницы маркетплейса, однако присоединение ООО «Стинн» к РВБ идет с весны 2026 года.

19−21 ноября: у ООО «Вайлдберриз» новый гендиректор

Согласно выписке из ЕГРЮЛ, имеющейся в распоряжении Sostav, новым генеральным директором ООО «Вайлдберриз» стал Алексей Альбертович Куликов (ИНН 771505322277). Запись о его назначении внесена 19 ноября 2026 года. До этого Татьяна Ким возглавляла общество почти 21 год — с момента его регистрации в январе 2006 года.

20 ноября в ЕГРЮЛ появилось еще одно изменение: в разделе участников ООО «Вайлдберриз» теперь содержатся три позиции, сведения по которым закрыты. С декабря 2025 года единственной владелицей компании числилась Татьяна Ким. Кто является участниками общества сейчас и как распределены их доли, открытая выписка не раскрывает. Поэтому нет оснований утверждать, что Ким вышла из капитала общества.

Важно различать ООО «Вайлдберриз» и ООО «РВБ». Первое — историческое юридическое лицо маркетплейса. Второе было создано в июле 2024 года для объединения бизнеса Wildberries и оператора наружной рекламы Russ и является основной компанией группы, работающей под брендом RWB. В его периметр передали основную часть операционных активов маркетплейса, включая 27 дочерних компаний и домены.

Генеральным директором ООО «РВБ», согласно выписке из ЕГРЮЛ, по-прежнему остается Роберт Мирзоян. В пресс-службе RWB сообщили Sostav, что ООО «Вайлдберриз» с 2024 года входит в группу RWB, вся операционная деятельность перешла в основную компанию группы, а за ООО «Вайлдберриз» остались некоторые активы. «Смена генерального директора — это действие, не влияющее на операционную деятельность компании», — пояснили в RWB. Назначение Куликова не означает смены генерального директора РВБ.

Вместе с тем ООО «Вайлдберриз» остается крупнейшим прямым участником объединенной компании с долей 45%. По закону генеральный директор вправе без доверенности действовать от имени возглавляемого им общества, в том числе представлять его интересы как участника других компаний; конкретный порядок зависит от устава и внутренних решений общества. Поэтому назначение Куликова важно не только как кадровая перестановка: теперь именно он формально возглавляет юридическое лицо, которому принадлежит крупнейший пакет РВБ.

Кто такой Алексей Куликов

Новый руководитель ООО «Вайлдберриз» с 2020 года возглавляет одну из компаний рекламного бизнеса Russ, а после объединения двух групп стал гендиректором строительной компании RWB.

«АПР-Сити/ТВД». Согласно выписке из ЕГРЮЛ, с 5 февраля 2020 года Куликов возглавляет ООО «АПР-Сити/ТВД» (ИНН 7703225956) — компанию из структуры Russ, работающую на рынке наружной рекламы. С октября 2024 года ее единственным участником является ООО «РВБ». Куликов руководил этой организацией более четырех лет до объединения Wildberries и Russ. По данным агрегаторов бухгалтерской отчетности, выручка «АПР-Сити/ТВД» за 2025 год составила 5,2 млрд руб.

Компания участвовала и в приобретении непрофильного актива. В сентябре 2025 года «АПР-Сити/ТВД» купила 100% акций международного аэропорта Магас в Ингушетии за 425 млн руб.

«ВБ Инжиниринг». С 18 сентября 2024 года Куликов занимает должность генерального директора ООО «ВБ Инжиниринг» (ИНН 5074085992), единственный участник которого — РВБ. О назначении тогда сообщил RB.RU. Издание установило корпоративные связи Куликова с рекламным бизнесом Russ, в частности через компанию «Диджико» и ее совладельца Игоря Грачева.

Назначение пришлось на разгар конфликта вокруг строительства складов Wildberries. До этого значительную часть таких проектов выполняло ООО «ВБ Девелопмент» Владислава Бакальчука. 12 сентября 2024 года источник, близкий к объединенной компании, сообщил РИА Новости, что строительство логистических объектов передадут новой дочерней компании. 4 декабря объединенная компания объявила о завершении передачи строящихся логоцентров от «ВБ Девелопмент» к «ВБ Инжиниринг»; Бакальчук это оспаривал.

По данным агрегаторов бухгалтерской отчетности, выручка «ВБ Инжиниринга» выросла с 298,1 млн руб. в 2024 году до 3,6 млрд руб. в 2025-м.

Другие корпоративные связи. Согласно выписке из ЕГРЮЛ, Куликову принадлежат 99% ООО «Диджико» (ИНН 9731047699), работающего в рекламной сфере. Оставшимся 1% владеет Игорь Вячеславович Грачев, который, согласно выпискам из ЕГРЮЛ, с апреля 2025 года руководит ООО «РВБ Платформа», а до 24 сентября 2025 года возглавлял ООО «Русс Медиа» — в тот день общество прекратило деятельность путем присоединения к другой компании. Оба общества принадлежат или принадлежали РВБ. Совпадение ИНН в выписках подтверждает, что речь идет об одном человеке.

Также, согласно выписке из ЕГРЮЛ, Куликову с декабря 2021 года принадлежит 100% ООО «Бюро юридического обслуживания» (ИНН 7704212981). Его генеральный директор с апреля 2022 года — Павел Логунов.

В мае 2025 года Логунов возглавил МКК «ВБ Финанс», занимающуюся кредитованием продавцов Wildberries. Как сообщал RB.RU, тогда он одновременно занимал должность руководителя финансового департамента объединенной группы. В пресс-службе Wildberries тогда уточнили, что назначение носило организационный характер.

Корпоративная биография Куликова показывает, что он руководил компанией рекламного бизнеса Russ задолго до объединения с Wildberries, а затем возглавил строительную компанию группы. Изученные Sostav открытые данные не раскрывают обстоятельств его назначения на новую должность и распределения управленческих функций между руководителями RWB.

19−20 ноября: в РВБ появились два инвестиционных фонда

Параллельно с кадровыми изменениями перестроилась структура прямого владения ООО «РВБ». 19 ноября в ЕГРЮЛ внесена запись об изменении сведений о РВБ, и, по данным СМИ, в числе участников появились ЗПИФ «Томь» и «Гало». 20 ноября сведения обо всех четырех участниках РВБ в реестре закрыли, поэтому в выписке от 21 ноября доли уже не видны. Распределение долей по данным, опубликованным до закрытия:

Фонды получили в совокупности 30% РВБ. История одного из них напрямую связана с прежней структурой владения Russ.

В декабре 2024 года ЗПИФ «Гало» под управлением УК «Эмрис» получил 50% ООО «Стинн», через которое рекламный бизнес участвовал в объединенной компании. Тогда в Russ сообщали, что состав конечных владельцев группы не изменился.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ, 19 ноября 50% «Стинна» стали принадлежать самому обществу. То, что это бывшая доля «Гало», следует из данных Shoppers Media, которые приводит «Т—Ж». Сведения об участниках «Стинна» в выписке из ЕГРЮЛ закрыты. «Коммерсантъ» называет «Стинн» структурой Роберта Мирзояна; согласно выписке, он же — гендиректор и «Стинна», и РВБ. Одновременно «Гало» стал прямым участником РВБ с долей 12,5%.

Второй фонд — «Томь», которому теперь принадлежат 17,5% РВБ, — находится под управлением АО «ГФТ ПИФ»; генеральный директор управляющей компании — Дмитрий Баранов.

По данным «Коммерсанта», участниками УК «Эмрис», управляющей фондом «Гало», являются Алексей Власов (53,07%), Анатолий Полтавский (26,35%), Станислав Грига (9,9%), Олег Сухарев (7,4%) и Дмитрий Кононченко (3,28%). Грига и Сухарев также владеют долями в «МСБ-Лизинге». Акционеры АО «ГФТ ПИФ» публично не раскрываются.

Однако собственники управляющей компании не обязательно являются владельцами паев фонда. Сведения о конечных пайщиках «Томи» и «Гало» в изученных открытых источниках не раскрываются, поэтому изменение прямых долей не позволяет установить, поменялся ли состав конечных бенефициаров РВБ.

В пресс-службе RWB объяснили изменения так: «Группой RWB приняты решения по оптимизации текущих активов в РФ и странах присутствия и новой концепции распределения ответственности и состава учредителей».

16 ноября: санкции ЕС

Корпоративным изменениям предшествовало введение Евросоюзом персональных санкций против Татьяны Ким. Решение оформлено регламентом Совета ЕС 2026/2574 от 16 ноября. В RWB заявили, что ограничения не повлияют на деятельность объединенной компании и входящих в ее экосистему организаций: у группы нет активов на территории ЕС и она не ведет там деятельность.

Через три дня после введения санкций доля ООО «Вайлдберриз» в РВБ снизилась с 65% до 45%. Публичных подтверждений того, что ноябрьские корпоративные решения связаны с санкциями, нет; реорганизация РВБ в форме присоединения началась за несколько месяцев до их введения.

Реорганизация РВБ идет с весны 2026 года

Согласно выпискам из ЕГРЮЛ, с 29 апреля 2026 года ООО «РВБ» находится в процессе реорганизации в форме присоединения. Единственная присоединяемая компания — ООО «Стинн», через которое в РВБ участвует бизнес Russ. После завершения процедуры «Стинн» прекратит существование как юридическое лицо, а его права и обязанности перейдут к РВБ. Отдельная процедура с 21 августа 2026 года идет в ООО «АПР-Сити/ТВД»: согласно выписке из ЕГРЮЛ, к нему присоединяются ООО «Панорама» и ООО «Главцентрпроект».

Это показывает, что корпоративная структура группы менялась и до санкций. Связаны ли ноябрьские изменения с этой реорганизацией, из открытых данных не следует.

Судьбу 25-процентной доли «Стинна» в РВБ определяет закон: если присоединение завершится, по правилу пункта 3.1 статьи 53 закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», доля присоединяемого общества в капитале принимающей компании подлежит погашению. Открытым остается другое — получат ли участники «Стинна» доли в РВБ и какие: это определяют условия реорганизации, прежде всего договор о присоединении. Поэтому зарегистрированная 19 ноября структура долей РВБ может оказаться промежуточной, а рассчитать итоговое распределение собственности без документов о присоединении невозможно.

Партнерство с ВТБ — еще один контекст изменений

Одновременно с реорганизацией группы продолжается подготовка стратегического партнерства RWB с ВТБ. О соглашении стороны объявили в мае 2026 года. Предполагается, что ВТБ приобретет не менее 5% WB Банка с возможностью увеличения доли, а также миноритарные пакеты в других финтех-активах группы.

В том числе для финансирования сделки ВТБ проводит дополнительное размещение акций, сроки которого несколько раз переносились. 30 октября первый заместитель председателя правления банка Дмитрий Пьянов сообщил «Интерфаксу», что сторонам осталось согласовать отдельные положения договора. С 13 по 30 ноября ВТБ принимает заявки на акции допэмиссии по преимущественному праву; согласно проспекту, средства пойдут на финансирование партнерства с RWB и развитие основного бизнеса банка.

Изменения структуры владения РВБ могут рассматриваться и в контексте подготовки этой сделки. Такую возможность в комментарии «Коммерсанту» допустил директор практики «Корпоративные финансы» Strategy Partners Михаил Жиганов. По его мнению, преобразования могут быть связаны с формированием более удобной корпоративной структуры для потенциальной сделки с ВТБ. Эксперт также не исключил учета санкционных рисков. Это экспертная оценка, а не официальное объяснение: в RWB связь между изменением состава участников и подготовкой сделки с ВТБ публично не подтверждали.

Как формировалась объединенная группа

Wildberries и Russ объявили об объединении 18 июня 2024 года. В июле было зарегистрировано ООО «РВБ», в котором 65% получило ООО «Вайлдберриз», а 35% — ООО «Стинн». Генеральным директором объединенной компании стал Роберт Мирзоян, ранее занимавший пост исполнительного директора Russ. В дальнейшем в РВБ передали основные операционные активы маркетплейса и рекламного бизнеса.

1 октября 2024 года Татьяна Ким объявила о завершении реструктуризации объединенной компании. Процесс объединения сопровождался публичным корпоративным конфликтом между Ким и ее бывшим супругом Владиславом Бакальчуком, который ранее участвовал в управлении Wildberries и развитии логистической инфраструктуры маркетплейса.

В последующие два года RWB продолжила развивать бизнес за пределами электронной коммерции и наружной рекламы. Группа приобрела ряд транспортных активов, в том числе «Ситимобил», «Таксовичкоф» и «Грузовичкоф», а также — через «АПР-Сити/ТВД» — аэропорт Магас. В ноябре 2026 года появилась информация о подготовке сделки по приобретению 75% туроператора «Библио-Глобус»: как сообщал РБК, совет директоров аэропорта Шереметьево 9 ноября одобрил продажу принадлежащей ему доли структурам, связанным с RWB. О завершении сделки на момент публикации не сообщалось.

Что изменения означают для рекламного рынка

Для рекламной отрасли происходящее важно прежде всего потому, что в составе RWB объединены маркетплейс Wildberries, один из крупнейших операторов наружной рекламы Russ, рекламные технологии и медиапроекты.

Ноябрьские изменения затронули одновременно структуру собственности группы и руководство одного из ее исторически ключевых юридических лиц. Два инвестиционных фонда получили 30% объединенной компании, а реорганизация, начавшаяся весной 2026 года, может изменить окончательную структуру капитала. В то же время ООО «Вайлдберриз», которому принадлежит крупнейший прямой пакет РВБ, возглавил руководитель с многолетним опытом работы в рекламном бизнесе Russ и в строительной компании объединенной группы.

В RWB заявили, что назначение Куликова не влияет на операционную деятельность компании. При этом о новых назначениях или перераспределении полномочий в рекламных подразделениях не сообщалось.

Открытыми остаются вопросы о том, сохранила ли Татьяна Ким долю в ООО «Вайлдберриз», кто является конечными пайщиками фондов «Томь» и «Гало» и как будет выглядеть структура капитала РВБ после завершения реорганизации. По словам компании, Ким сохраняет стратегическую роль в группе, однако комментарий не раскрывает порядок корпоративного представительства и распределения полномочий между руководителями юридических лиц группы.