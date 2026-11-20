Бренд Zarina, входящий в портфель Melon Fashion Group, открыл первый отдельный магазин мужской одежды Zarina Man. Торговая точка площадью 500 кв. м начала работу в екатеринбургском ТРЦ «Гринвич». В 2027 году компания планирует открывать магазины нового формата в других городах России. Об этом Sostav сообщили в компании.

Для Zarina Man разработали отдельную архитектурную концепцию. В пространстве предусмотрены торговый зал, lounge-зона с мягкой мебелью, кассы самообслуживания и примерочные с отдельными зонами отдыха.

Кроме того, в магазине можно приобрести виниловые пластинки.

Еще один новый формат запустил другой бренд Melon Fashion Group — Sela. В петербургском ТРЦ «Галерея» открылось первое кафе Sela Station. Оно работает в формате корнера и расположено напротив двухэтажного флагманского магазина бренда.

В меню представлены безалкогольные версии популярных коктейлей, кофе от vigge cafe и небольшие закуски. Гастрономическим партнером проекта стало петербургское кафе «Общество чистых тарелок». Sela Station станет самостоятельным форматом со своей концепцией пространства, меню и айдентикой, пояснили в компании.

Ранее Sela развивала направление HoReCa в формате семейных vigge cafe, расположенных внутри магазинов. С 2024 года бренд открыл шесть таких кофеен в Москве, Санкт-Петербурге, Хабаровске, Казани и Екатеринбурге. Запуск Sela Station стал следующим этапом развития этого направления, уточнили в компании.

Ранее Zarina внедрила умные примерочные. Ретейлер автоматизировал флагманский магазин в московском торгово-развлекательном центре «Саларис».