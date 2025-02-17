Половина российских ТЦ готовы предоставить площади для ушедших брендов при их возвращении

Более половины российских торговых центров готовы предоставить площади под размещение зарубежных брендов, если те примут решение вернуться в Россию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса, проведенного Союзом торговых центров. В объединении выяснили мнение представителей более 100 крупных ТЦ по всей России на предмет готовности сотрудничать с брендами, такими как Uniqlo, H&M и Inditex.

В письме, направленном зарубежным компаниям, Союз торговых центров отметил, что более 50% респондентов готовы предложить помещения для аренды или оперативно освободить их для возвращающихся брендов. Многие из них также подчеркнули интерес к долгосрочному сотрудничеству.

Западные бренды смогут вернуться в Россию на конкурентной основе, что было бы в интересах отечественных потребителей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что хотя официальных сообщений от самих брендов о планах вернуться в Москву не было, их возвращение могло бы стать частью «нормальной мировой торговой практики», способствующей конкуренции с российскими производителями.

Ранее вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин сообщал ТАСС, что переговоры о возвращении в Россию брендов группы Inditex, включая Zara, идут в частном порядке. Он высказывал мнение, что возвращаться придется на рынок, где уже сейчас существует дефицит свободных торговых площадей. Бренды надеются, что к концу 2025 года ситуация улучшится и позволит им вернуться.