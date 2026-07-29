В Москве открылся ИИ-ресторан «Матреша»

В Москве на Тверском бульваре открылся ресторан русской кухни «Матреша», в котором большинство процессов и внутренних операций выполняет искусственный интеллект (ИИ). Об этом пишет «Газета.ру».

В управлении рестораном задействовано порядка 20 нейросетей. ИИ-официанты помогают посетителям выбрать блюдо, рассказывают о калорийности, содержании белков, жиров и углеводов. Еще есть ИИ-кассиры и система видеоаналитики, которая следит за порядком и соблюдением технологических требований на кухне. Само меню и технологические карты приготовления блюд созданы при помощи искусственного интеллекта.

ИИ автоматически фиксирует начало смены сотрудников, анализирует финансовые показатели ресторана по 15 параметрам и передает данные владельцам.

Ранее сообщалось, что рестораны начали пересматривать ассортимент, сокращая количество блюд и отказываясь от наиболее дорогих или сложных в приготовлении позиций. Прибыльность заведений продолжает снижаться.