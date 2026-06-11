В Москве была закрыта большая часть ресторанов Black Star Burger

Сеть Black Star Burger закрыла большую часть своих ресторанов в Москве. Об этом «Ведомостям» рассказали консультанты на рынке торговой недвижимости.

На сайте Black Star Burger указано, что в столице работают восемь ресторанов сети. При этом функционируют заведения на Флотской улице, в торговых центрах «Место встречи Первомайский» и «Место встречи Патриот» (на сайте Black Star Burger эта точка не указана), а также в аэропорту «Шереметьево». Закрыты рестораны сети в торговом центре «Европейский», парке «Остров мечты», жилом комплексе «Алхимово», микрорайоне Северное Чертаново и фудмолле «Привоз», расположенном в Жулебине.

Сеть Black Star Burger была запущена рэпером Тимати, Павлом Курьяновым, Юрием Левитасом и Йоханном Совада. Первое заведение сети открылось на Новом Арбате в Москве в сентябре 2016 года.

В июне 2021 года доля Тимати в Black Star Burger перешла Вальтеру Чассему, после этого у компании начался спад. Сократилось число точек и ухудшились финансовые показатели. Так, в 2021 году выручка Black Star Burger составила 43,6 млн руб., в 2025-м — 1,05 млн руб. Компания завершила прошлый год с чистым убытком в 954 тыс. руб.

В 2024 году Black Star Burger обновила концепцию и анонсировала новые направления бизнеса.