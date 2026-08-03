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03.08.2026 в 10:40

Go Ahead вложилась в платформу для работы с авторами коротких видео VibeVO

Полученная в компании доля не раскрывается

Инвестиционный фонд Go Ahead вложил несколько сотен тысяч долларов в платформу VibeVO, которая объединяет рекламодателей и авторов коротких видео. Об этом Sostav рассказал основатель VibeVO Вадим Стерлин. Размер полученной инвестором доли и оценку VibeVO предприниматель не раскрыл.

VibeVO объединяет в одной системе рекламодателей и создателей коротких видео. С помощью платформы бизнес может запускать рекламные кампании у креаторов, управлять размещениями и работой с нарезками контента, настраивать таргетинг и отслеживать результаты кампаний.

На площадке зарегистрировано больше 6 тыс. креаторов, ежедневно к ней присоединяются еще 100−200 авторов. Загрузка рекламной сети VibeVO находится на уровне около 10%, поэтому одной из задач проекта стало привлечение новых рекламодателей и партнеров.

Вадим Стерлин, основатель VibeVO:

Инвестиции позволят нам, в первую очередь, масштабировать присутствие на рынке, совершенствовать платформу и привлечь больше рекламодателей. Кроме развития в России, мы планируем выйти на рынки Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. Полученные инвестиции Go Ahead должны помочь начать международное масштабирование.

Go Ahead также будет помогать VibeVO экспертизой и менторством, познакомит компанию с потенциальными партнерами и рекламодателями.

Алексей Евсеев, основатель Go Ahead:

С Вадимом мы познакомились в бане и разговор сразу пошел честный и по делу, конечно, про бизнес. Быстро стало ясно, что рынок мы видим одинаково. VibeVO строит инфраструктуру на стыке брендинга и перформанса: бренды получают полноценный инструмент — вести кампанию, настраивать таргетинг, измерять результат. По сути это и есть брендформанс — когда разрозненные размещения у креаторов превращаются в системный рекламный канал. Я рад, что Вадим согласился принять инвестиции. Уверен и в нем, и в сегменте.

Ранее Go Ahead работала как группа компаний в сфере диджитал-маркетинга, потом трансформировалась в инвестфонд. Операционные юниты группы стали самостоятельными компаниями. Go Ahead сосредоточился на инвестициях в растущие проекты в сфере маркетинга, креативных индустрий и технологий.

В 2025 году Go Ahead приобрела 10% в агентстве контент-маркетинга «Комреда» и 20% в агентстве интерактивного диджитал-маркетинга Trend Surfers.

Go Ahead VibeVO
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