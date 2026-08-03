Расходы «Ленты» на рекламу превысили 5,5 млрд рублей в первом полугодии

Расходы торговой сети «Лента» на рекламу в первом полугодии 2026 года увеличились на 40% год к году, до 5,53 млрд руб., во втором квартале этого года — на 131,6%, до 3,12 млрд руб. Траты ретейлера на рекламу составили как в первом полугодии, так и во втором квартале 0,9% от выручки. Об этом рассказали в пресс-службе «Ленты».

Выручка компании за первое полугодие выросла на 26,2% год к году, до 648,5 млрд руб., за второй квартал — на 28,8% год к году, до 341,6 млрд руб. Розничные продажи ретейлера за шесть месяцев увеличились на 26,5%, до 643,7 млрд руб., за квартал — на 29%, до 338,9 млрд руб.

Средний чек в магазинах «Ленты» за полгода вырос на 0,5%, до 778 руб., за второй квартал — на 1,4%, до 761 руб. Количество чеков увеличилось за шесть месяцев на 25,8%, до 828 млн, за квартал — на 30,9%, до 445 млн.

Число розничных магазинов за полгода показало рост на 27,5%, до 7,4 тыс. Общая торговая площадь за отчетный период выросла на 41,1%, до 2,7 млн кв. м.

Онлайн-выручка «Ленты» за первое полугодие увеличилась на 13,8%, до 40,9 млрд руб., за второй квартал — на 9%, до 19,8 млрд руб. Средний чек в онлайне за шесть месяцев вырос на 11,3%, до 3 тыс. руб., за квартал — на 11,1%, до 3,1 тыс. руб. Количество интернет-заказов показало рост за полгода на 2,2%, до 13,5 млн, за квартал — на 2%, до 6,3 млн.

Рентабельность EBITDA за полгода снизилась на 144 базисных пункта (б. п.), до 6,1%, за второй квартал — на 169 б. п., до 6,7%. Рентабельность чистой прибыли за шесть месяцев сократилась на 107 б. п., до 2%, за квартал — на 137 б. п., до 2,3%.

Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы (без учета амортизации) в процентах от выручки увеличились за первое полугодие на 139 б. п., до 17,4%, за второй квартал — на 123 б. п., до 17,5%.

Валовая прибыль «Ленты» за полугодие возросла на 24,8% год к году, до 145,2 млрд руб. Валовая рентабельность снизилась на 24 б. п., до 22,4%. За второй квартал валовая прибыль выросла на 27,2% год к году, до 78,2 млрд руб. Валовая рентабельность упала на 30 б. п., до 22,9%.