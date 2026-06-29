В Госдуму внесен законопроект о повышении страховки по вкладам

Депутаты Госдумы внесли в нижнюю палату парламента законопроект, который увеличивает с 1 января 2027 года предельный размер страхового возмещения по вкладам в российских банках с 1,4 млн до 3 млн руб. Об этом сообщает агенство «Прайм».

Цель инициативы — дополнительная защита имущественных прав россиян, которые размещают деньги на вкладах.

Максимальный размер страхового возмещения по вкладам не индексировался с 2014 года. Поскольку на долю вкладов от 1 млн до 3 млн руб. сейчас приходится 28% от их общего объема, значительное количество россиян не подпадают под страхование депозитов.

В мае стало известно, что правительство России одобрило законопроект о повышении лимита страховой суммы по рублевым депозитам, открывающимся более чем на три года, с 1,4 млн до 2 млн руб.