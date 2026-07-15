В Европе запретили снимать крупным планом грудь и ягодицы легкоатлеток

Европейский вещательный союз (EBU) совместно с Европейской легкоатлетической ассоциацией представил руководство Raising the Bar, направленное на более уважительное освещение женской легкой атлетики. Документ рекомендует отказаться от крупных планов сзади, низких ракурсов и других кадров, которые могут сексуализировать спортсменок и отвлекать внимание зрителей от их спортивных результатов.

В частности, вещателям советуют не акцентировать камеры на груди, бедрах и ягодицах легкоатлеток, особенно во время прыжков, стартов, наклонов и моментов восстановления после финиша. Также рекомендуется ограничить использование замедленных повторов таких кадров, если они не помогают объяснить технику выполнения упражнения или ход соревнований. Вместо этого режиссерам предлагают использовать ракурсы, которые лучше демонстрируют скорость, силу, технику и эмоциональные моменты выступлений.

Руководство включает практические примеры съемки для разных дисциплин — прыжков в высоту, длину, с шестом, тройного прыжка и беговых видов. Авторы отмечают, что большинство неудачных ракурсов можно заменить без ущерба для зрелищности трансляции, сохранив при этом фокус на спортивном мастерстве.

Документ разработан при участии олимпийских спортсменок. По словам авторов инициативы, цель новых рекомендаций — формировать уважительное отношение к женщинам в спорте, избегать стереотипов и показывать спортсменок прежде всего как профессионалов, а не как объект внимания камеры.

Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет отменил рекомендации, введенные в 2022 и 2023 годах в отношении российских спортсменов.