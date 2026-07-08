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08.07.2026 в 06:10

МОК отменил ограничения для российских спортсменов

Организация отказалась от требований о нейтральном статусе

Международный олимпийский комитет (МОК) отменил рекомендации, введенные в 2022 и 2023 годах в отношении российских спортсменов. Решение принято на заседании исполкома организации и опубликовано на официальном сайте МОК.

Отменены рекомендации, согласно которым международным федерациям предлагалось не допускать российских спортсменов и официальных лиц к соревнованиям, а позднее — разрешать участие только отдельным атлетам в нейтральном статусе после индивидуальной проверки. Также больше не действует запрет на участие спортсменов, связанный с обязательным рассмотрением их статуса.

В МОК пояснили, что с учетом подготовки к Олимпийским играм 2028 года ответственность за организацию квалификационных соревнований и антидопингового контроля возлагается на международные спортивные федерации. Программы тестирования должны быть согласованы с Международным агентством по тестированию (ITA).

Ранее исполком МОК также временно восстановил в правах Олимпийский комитет России после изменения его устава. Решение стало основанием для отмены ранее действовавших рекомендаций в отношении российских спортсменов.

Ранее МОК исключил Россию и Белоруссию из числа вещателей Олимпийских игр на период с 2026 по 2032 годы, передав медиаправа Европейскому вещательному союзу и Warner Bros. Discovery.

МОК
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