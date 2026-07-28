Новый гендиректор Apple сосредоточится на развитии кино и телевидения

Новый генеральный директор Apple Джон Тернус, который всиупит в должность 1 сентября, подтвердил планы по дальнейшему развитию развлекательного бизнеса компании. Об этом он заявил на премьере четвертого сезона сериала «Тед Лассо» в Лос-Анджелесе, пишет Reuters.

По словам Тернуса, Apple TV находится на этапе уверенного роста, а компания намерена и дальше расширять линейку оригинальных фильмов и сериалов.

Стриминговый сервис Apple начал выпускать собственный контент в 2019 году. За это время компания добилась заметных успехов: фильм «CODA» получил премию «Оскар» как лучший фильм, спортивная драма «F1» стала кассовым хитом, а сериалы «Тед Лассо» и «The Studio» были удостоены премии «Эмми». В 2025 году сервис сменил название, став Apple TV.

Тим Кук, который также присутствовал на мероприятии, отметил, что передает преемнику свое видение развития развлекательного направления. По его словам, Apple не стремится стать крупнейшим игроком на рынке стриминга, а делает ставку на качество контента и пользовательского опыта.

В дальнейшем компания намерена создавать проекты, которые способны предложить аудитории уникальные технологические решения. В Apple не исключают и новых партнерств в индустрии развлечений, если они помогут объединить технологии и контент и предложить зрителям новый пользовательский опыт.

Ранее сообщалось, что Apple и Ford объявили о стратегическом партнерстве: начиная с 2027 года Apple Maps станет встроенным навигационным сервисом новой платформы электромобилей Ford.