Уже более половины россиян поддерживают четырехдневку

Более половины россиян поддерживают введение четырехдневной рабочей недели в РФ. При этом 87% работодателей отказываются обсуждать возможность изменения режима работы из-за дефицита кадров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные SuperJob.

Сторонников сокращенной недели среди экономически активных граждан россиян сегодня 56%. В 2021 году сторонников такого режима было 39%. Только каждый четвертый респондент высказался против сокращенной рабочей недели, а каждый пятый затруднился с ответом.

При этом женщины поддерживают четырехдневку значительно чаще мужчин (62 и 51% соответственно).

Если бы такой режим ввели, то дополнительный выходной на неделе 28% потратили бы на семью, 22% - на отдых, 14% - на подработку. Мужчины чаще говорят о том, что будут искать дополнительную работу, а у женщин третий выходной чаще ассоциируется с возможностью больше времени уделять отдыху, развитию, хобби, прогулкам и путешествиям.

Позиция компаний по вопросу о сокращенной рабочей неделе отличается от мнения работников. В условиях кадрового голода большинство работодателей отказывается даже обсуждать возможность изменения режима работы (87%). Лишь 1% организаций утверждают, что внедрили бы такой график, а еще 2% рассматривают его как допустимый вариант.

При этом ранее сообщалось, что 23% российских руководителей малого и микробизнеса готовы внедрить четырехдневную рабочую неделю. 64% респондентов выступали против такой инициативы.