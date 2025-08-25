Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

ПИК

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
25.08.2025 в 07:20

Уже более половины россиян поддерживают четырехдневку

Работодатели отказываются от такого режима из-за дефицита кадров

Более половины россиян поддерживают введение четырехдневной рабочей недели в РФ. При этом 87% работодателей отказываются обсуждать возможность изменения режима работы из-за дефицита кадров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные SuperJob.

Сторонников сокращенной недели среди экономически активных граждан россиян сегодня 56%. В 2021 году сторонников такого режима было 39%. Только каждый четвертый респондент высказался против сокращенной рабочей недели, а каждый пятый затруднился с ответом.

При этом женщины поддерживают четырехдневку значительно чаще мужчин (62 и 51% соответственно).

Если бы такой режим ввели, то дополнительный выходной на неделе 28% потратили бы на семью, 22% - на отдых, 14% - на подработку. Мужчины чаще говорят о том, что будут искать дополнительную работу, а у женщин третий выходной чаще ассоциируется с возможностью больше времени уделять отдыху, развитию, хобби, прогулкам и путешествиям.

Позиция компаний по вопросу о сокращенной рабочей неделе отличается от мнения работников. В условиях кадрового голода большинство работодателей отказывается даже обсуждать возможность изменения режима работы (87%). Лишь 1% организаций утверждают, что внедрили бы такой график, а еще 2% рассматривают его как допустимый вариант.

При этом ранее сообщалось, что 23% российских руководителей малого и микробизнеса готовы внедрить четырехдневную рабочую неделю. 64% респондентов выступали против такой инициативы.

четырехдневка
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Исследования
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.