Российские компании не спешат переходить на четырехдневку

88% опрошенных российских работодателей не обсуждают введение четырехдневки в компании. 7% респондентов сообщили, что введение четырехдневной рабочей недели обговаривалось, но такой формат недопустим. Об этом говорится в исследовании SuperJob.

1% участников опроса сообщили, что четырехдневка была введена на некоторое время, но сейчас в компании вернулись к обычному графику работы. Еще 1% интервьюируемых рассказали, что введение четырехдневной рабочей недели обсуждалось, такой формат вполне допустим.

Наибольший интерес к сокращенной неделе проявляют небольшие компании, численность сотрудников в которых не превышает 100 человек. По 2% из них уже работали или работают по такому графику, еще 11% рассматривали этот вариант. В крупных организациях со штатом от 1 тыс. человек переход обсуждали 8%, а внедривших в практику не набралось и 1%.

Пик интереса к четырехдневке пришелся на февраль 2021 года, во время пандемии. Тогда в таком режиме работали 5% компаний, а 13% активно изучали возможность перехода.

Сейчас каждый второй россиянин хотел бы работать четыре дня в неделю. Большинство из них уверены, что успеют выполнить все задачи за меньшее время. Чаще введение четырехдневки поддерживают женщины, молодежь и специалисты с зарплатой от 100 тыс. руб. в месяц.

При этом ранее сообщалось, что 23% российских руководителей малого и микробизнеса готовы внедрить четырехдневную рабочую неделю. 64% респондентов выступали против такой инициативы.