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01.04.2025 в 14:05

Каждая пятая российская компания готова внедрить четырехдневку

Организации с удаленкой более лояльны к такому формату работы

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23% российских руководителей малого и микробизнеса готовы внедрить четырехдневную рабочую неделю. 64% респондентов выступают против такой инициативы, 13% сомневаются. Об этом говорится в исследовании, проведенном банком «Точка» с участием бизнес-клуба «Реформа». Отчет есть в распоряжении Sostav.

Противники четырехдневки чаще всего указывают на невозможность реализации такого формата работы из-за отраслевой специфики (54%), опасения снижения доходов (40%) и качества обслуживания клиентов (37%).

Отношение к четырехдневке зависит от текущего формата работы: компании с удаленкой гораздо более открыты к четырехдневной рабочей недели (45%) по сравнению с теми, у кого офисный (14%) и гибридный (25%) форматы.

34% респондентов готовы рассмотреть шестидневную рабочую неделю при наличии потребности.

В опросе участвовали больше 500 руководителей малого и микробизнеса.

Ранее сообщалось, что 50% россиян поддерживают введение четырехдневной рабочей недели. 26% опрошенных потратили бы освободившийся день на семью и детей, 22% — на отдых.

исследование четырехдневная рабочая неделя
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