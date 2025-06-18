Глава Минпромторга назвал возможные условия для возвращения иностранных компаний в Россию

Говорить о конкретных условиях для возвращения иностранных компаний на российский рынок пока преждевременно, поскольку санкции западных стран остаются в силе. Об этом заявил глава Минпромторга Антон Алиханов в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума. Сейчас министерство прорабатывает системные подходы к этому вопросу, однако уже обозначены возможные условия — реинвестирование прибыли, локализация производства и открытие филиалов в исторических регионах страны.

Министр подчеркнул, что Россия в первую очередь заинтересована в совместных производствах, расположенных на территории страны, и не хочет ограничиваться ролью рынка сбыта для иностранных компаний.

«Нам не интересно становиться просто рынком сбыта», — сказал Алиханов, добавив, что важно сохранить и развивать производство внутри России.

При этом внимание уделяется и тому, как именно зарубежные компании уходили с российского рынка. В Минпромторге будут анализировать, закрывали ли они производственные площадки, оставляли ли сотрудников и технологии, сохранили ли возможности для возобновления кооперации. В сложившихся условиях российские предприятия проявили устойчивость и смогли выйти на новые зарубежные рынки, что стало важным фактором для экономики, отметил министр.

Глава Минпромторга также добавил, что в будущем промышленное сотрудничество будет строиться на партнерских, взаимовыгодных условиях. Судя по взаимодействию с иностранными компаниями, которые продолжают работать в России, такой формат вполне реален и может стать основой для дальнейшего развития промышленного сектора страны.

По словам руководителя Роскачества Максима Протасова, россияне, желающие возвращения иностранных брендов, больше всего ждут IKEA, McDonald's, H&M и Zara. При этом большинство опрошенных утверждают, что возвращать их можно исключительно на условиях, выгодных для страны.

Ранее заместитель министра финансов Иван Чебесков заявил, что правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России ежемесячно рассматривает порядка ста заявок. Среди них — сделки на выход иностранных инвесторов из российского бизнеса, продажа недвижимости и запросы на выплату дивидендов. По его словам, каждое обращение оценивается индивидуально, с учетом характера актива и позиции профильных ведомств.