Правкомиссия ежемесячно получает десятки заявок на продажу бизнеса иностранцев

Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России ежемесячно рассматривает порядка ста заявок, в числе которых сделки «на выход» иностранцев из российского бизнеса, продажа недвижимости и выплата дивидендов. Об этом в интервью РБК сообщил замминистра финансов Иван Чебесков.

«На подкомиссии мы рассматриваем не только сделки, связанные с «выходом» компаний, но и сделки купли-продажи недвижимости, выплату дивидендов. В совокупности это не менее ста заявок в месяц, но если говорить о сделках «на выход», их десятки», — сказал замглавы Минфина.

Как отметил Чебесков, доля заявок, связанных с выходом иностранных компаний с рынка России, постепенно сокращается относительно предыдущих периодов. При этом он подчеркнул, что ужесточение условий для подобных сделок, введенное осенью 2024 года — повышение минимального дисконта до 60% и увеличение обязательного взноса в бюджет до 35% от рыночной стоимости компании — не носит запретительный характер и остается выполнимым.

Снижение активности по сделкам на выход Чебесков связывает с геополитическими ожиданиями. Некоторые иностранные компании могли отложить уход из России в надежде на политическую разрядку. Одновременно, по словам замминистра, стали поступать точечные заявки от иностранных игроков, продолжающих работать в стране, на приобретение новых российских активов. Однако реального возвращения уже ушедших брендов не зафиксировано — такие обращения пока не дошли до подкомиссии, уточнил замминистра.

Минфин не исключает, что иностранный бизнес может проявить интерес к возвращению, однако условия для «входа» теперь будут значительно строже. В частности, обязательными станут высокий уровень локализации, использование российских технологий и наличие отечественного партнера в капитале. Кроме того, российские власти будут учитывать поведение компаний при уходе — было ли оно ответственным или нанесло ущерб экономике. Также не будут действовать опционы на обратный выкуп, если они предусматривают нерыночные условия.

«Многие иностранцы могли заключить опционы, чтобы вернуться через десять лет и купить бизнес у российского инвестора за 1 руб. Все три года российский инвестор мог вкладывать деньги, и, наверное, ему не очень выгодно сейчас за рубль опять продавать актив», — пояснил Чебесков.

В ближайшее время в Госдуму планируется внесение поправок, которые еще больше ограничат возможности повторного входа иностранных инвесторов. В частности, сделки, предусматривающие покупку более 10% акций, потребуют отдельного разрешения комиссии, а также появится возможность одностороннего отказа продавца от исполнения опциона.