Натуральные продажи хлебобулочных изделий в российской рознице за январь-сентябрь 2026 года увеличились на 4,4% год к году, денежные — на 14%. Такие данные приводит аналитическая компания NTech. Рост спроса происходит на фоне подорожания хлеба на 10% за год, сообщает «Коммерсантъ».

По данным Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), в первой половине года спрос на выпечку в торговых сетях вырос на 25%. В «Магните» натуральные продажи хлебобулочных изделий за девять месяцев увеличились на 6,6%, двузначную динамику показала собственная выпечка из полуфабрикатов. Во «Вкусвилле» выручка категории выросла на 15%.

Положительную динамику показали почти все категории хлебобулочных изделий. Продажи пшенично-ржаного хлеба увеличились на 6,2%, батонов — на 1,9%, несладких булочек — на 11,7%, чиабатты — на 21,8%. Доля последней в натуральном объеме продаж выросла за год с 1,8% до 2,2%. Исключением стал багет.

Одним из основных факторов роста исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков называет развитие зон собственной выпечки в магазинах. Они привлекают покупателей заведений общепита и несетевой розницы. Дополнительным стимулом становится расширение ассортимента: потребители проявляют интерес к национальным видам хлеба и выпечке, которую можно использовать как основу для самостоятельных блюд, добавляют аналитики «Вкусвилла».

По словам Вострикова, выпечка также востребована как доступный готовый продукт на фоне стремления потребителей сокращать расходы. При этом рост цен пока не привел к снижению продаж. По данным Росстата, к 16 ноября средняя стоимость хлебобулочных изделий из пшеничной муки достигла 127,8 руб. за 1 кг, увеличившись за год на 10,3%. Хлеб из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки подорожал на 10%, до 109 руб. за 1 кг.

Глава АКОРТ Станислав Богданов связывает повышение цен с ростом затрат производителей на сырье, оплату труда, логистику и энергоресурсы. При этом в октябре торговые сети продавали наиболее бюджетные хлебобулочные изделия с отрицательной наценкой — минус 2%.