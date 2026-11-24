Опрошенные руководители российских компаний рассматривают PR как часть управленческой практики и связывают его потенциал с репутацией, доверием и достижением долгосрочных бизнес-целей. Таковы данные исследования, проведенного Ассоциацией коммуникационных агентств России (АКАР). Отчет есть в распоряжении Sostav.

В основу исследования легли 12 глубинных интервью с руководителями крупных, средних и малых компаний, представляющих различные отрасли экономики — от IT и цифровых технологий до промышленности, фармацевтики, автомобильного бизнеса и консалтинга.

Для большинства опрошенных пиар является частью бизнес-практики, и вопрос о необходимости этой функции у них не возникает. В ответах участников исследования PR чаще описывается через нематериальные категории, связь которых с бизнес-показателями сложнее объяснить.

При этом представления гендиректоров о задачах PR выходят за рамки отдельных коммуникационных активностей. Руководители связывают эту функцию с формированием репутации и доверия, долгосрочным позиционированием компании, поддержкой партнерств и созданием условий для развития бизнеса.

Прослеживается связь между представлениями о стратегической роли PR и текущими задачами бизнеса. Исследователи выделили четыре условных режима: удержать бизнес, обеспечить рост, поддержать зрелость и пройти через кризис, которые напрямую связаны с текущим состоянием компании.

На этапе роста опрошенные связывают роль PR с формированием знания, доверия и репутации, которые рассматриваются как условия развития компании. В условиях зрелого бизнеса участники исследования отмечают значимость PR для поддержания отношений с партнерами и устойчивости компании. В кризисных ситуациях руководители отводят PR более значимую роль в защите репутации и сохранении доверия.

Пять из 12 опрошенных CEO относят PR к стратегическому контуру компании: от полноценного участия в принятии ключевых решений до поддержки и реализации стратегических инициатив. Еще пятеро отмечают, что значимость коммуникаций возрастает в зависимости от обстоятельств, и только двое не рассматривают PR как участника стратегического управления.

Исследователи выделили три типа отношения руководителей к PR:

Визионеры — рассматривают PR как драйвер бизнеса и соавтора стратегии. Они готовы вовлекать коммуникационную функцию в принятие решений, предоставлять ей необходимые ресурсы и оценивать ее вклад в долгосрочное развитие компании. Прагматики — воспринимают PR как инструмент решения конкретных бизнес-задач. Для них особенно важны прозрачность результатов, понятная логика инвестиций и связь коммуникационной активности с потребностями бизнеса. Скептики — пока не видят достаточных оснований для включения PR в число управленческих приоритетов. Их отношение во многом связано с недостаточным опытом взаимодействия с функцией и сложностями в оценке ее вклада.

Респонденты используют разные критерии оценки эффективности PR: от коммуникационных показателей до прямых бизнес-результатов. Различаются не только сами метрики, но и критерии оценки их убедительности: одни CEO готовы учитывать косвенные изменения в восприятии компании и отношениях с аудиториями, другим необходимы понятные KPI и регулярная отчетность, третьи ожидают увидеть прямую связь с бизнес-результатами.

На основе ответов участников исследователи выделили три основания стратегической ценности PR: капитал доверия, человеческую экспертизу и измеримое влияние на бизнес.