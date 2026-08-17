Сезонный пик в российских торговых центрах начался раньше

70% опрошенных компаний, управляющих торговыми центрами в России, ожидают увеличения трафика из-за ежегодной подготовки к школе. Об этом пишет Forbes со ссылкой на опрос Ассоциации торговой недвижимости и ретейла.

Из-за атак дронов на склады Wildberries и неспособности Ozon принять всех селлеров с Wildberries, продавцы будут использовать все возможные каналы продаж: свои онлайн-магазины, другие маркетплейсы, доставку и примерку через партнерские сервисы, реализацию товаров в торговых центрах и на ярмарках. Например, бренд Sela создает специальные зоны во флагманских магазинах, тематические поп-апы в торговых центрах, отдельный раздел в своем интернет-магазине. Бренд Smena отказался от продажи школьной формы на маркетплейсах и предлагает продукцию только в официальных магазинах, на собственном сайте и школьных ярмарках.

Трафик в ТЦ падает в течение последних нескольких лет. Так, в 2025 году сегмент фешен сократился на 5%, за первое полугодие 2026 года — на столько же. Причины: увеличение издержек бизнеса, снижение покупательской активности, конкуренция ретейлеров с маркетплейсами.

Этим летом трафик в торговых центрах в России вырос. На неделе с 27 июля по 2 августа посещаемость магазинов одежды и обуви, в том числе детской, повысилась на 7% по сравнению с периодом с 6 по 12 июля. В 2025 году в аналогичные периоды трафик падал на 5%. Ретейлеры также подтверждают, что в этом году школьный сезон начался раньше обычного.

Эксперты говорят, что не стоит рассматривать рост трафика как долгосрочный разворот потребителя от маркетплейсов к офлайн-магазинам. Речь идет о ситуативном переключении россиян с одного способа сделать покупку на другой.