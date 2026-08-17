«Лента» пожаловалась в ФАС на поставщика Royal Canin

«Лента» обратилась в Федеральную антимонопольную службу с просьбой проверить «Рускан Дистрибьюшн», поставляющего в Россию корма Royal Canin, на признаки злоупотребления доминирующим положением. Поводом стал отказ компании заключить прямой договор с сетью «Лента Зоомаркет», которая насчитывает более 130 магазинов, сообщают «Известия».

Сейчас продукция поступает через посредника, выбранного поставщиком. Однако, по мнению «Ленты», переход на прямые закупки позволил бы сократить издержки и установить более стабильные цены для покупателей. Ретейлер направил соответствующий официальный запрос на заключение договора, однако получил отказ.

В качестве одной из причин поставщик указал, что «Лента Зоомаркет» входит в ту же группу, что и продуктовые сети «Гипер Лента» и «Супер Лента». В ретейлере считают этот аргумент необоснованным, поскольку «Рускан Дистрибьюшн» напрямую работает с другими специализированными зоосетями.

Санкт-Петербургское УФАС подтвердило получение заявления и рассматривает его. Ведомству предстоит установить, занимает ли поставщик доминирующее положение и может ли отказ от прямого договора считаться нарушением антимонопольного законодательства.



Пресс-служба Royal Canin: Наша компания строго соблюдает все нормы российского законодательства и сейчас находится в процессе переговоров с «Лента Зоомаркет». При этом продукция Royal Canin доступна потребителям в широком ассортименте для покупки онлайн и оффлайн.

Эксперты отмечают, что сам по себе отказ от заключения договора еще не означает нарушения закона. «Ленте» необходимо доказать, что действующая схема поставок ставит ее в невыгодное положение по сравнению с другими игроками рынка — например, из-за более высоких закупочных цен, меньших скидок или менее выгодных условий. При этом поставщики вправе использовать дистрибьюторские модели, если они не нарушают правила конкуренции.

Ранее сообщалось, что производитель «Роллтона» готовится выйти на рынок кормов для животных.