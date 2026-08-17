В Сербии открылись магазины Fix Price

Fix Price Group открыла пять магазинов в Сербии — в городах Белград и Нови-Сад. Ретейлер планирует запустить 10 торговых точек до конца года, а также продавать свои товары через сервис онлайн-доставки Glovo. Об этом пишет «Интерфакс».

На начальном этапе Fix Price Group намерена поставлять продукцию через свою действующую логистическую инфраструктуру.

С 2025 года в Белграде работает офис Fix Price Group. О планах выйти на рынок Сербии компания сообщала в декабре прошлого года.

Группа работает в России, Армении, Беларуси, Казахстане, ОАЭ, Узбекистане и других странах. По данным на март 2026 года, в управлении ретейлера находилось 7,9 тыс. магазинов и 13 распределительных центров.

В июне этого года сообщалось, что Fix Price готовится выйти на маркетплейсы.