Uber намерен удвоить присутствие на мировом рынке

Американская компания Uber договорилась о приобретении немецкой Delivery Hero в рамках сделки стоимостью $14,8 млрд, полностью оплачиваемой акциями. После ее завершения компания почти вдвое увеличит свое присутствие на мировом рынке доставки и такси, расширив географию бизнеса почти до 100 стран Европы, Ближнего Востока, Латинской Америки и Азии. Об этом сообщает TechCrunch.

По оценке Uber, объединение значительно увеличит число рынков, где компания одновременно предоставляет услуги перевозок и доставки еды. Это укрепит позиции сервиса и позволит эффективнее конкурировать с такими игроками, как DoorDash и Just Eat.

Параллельно Delivery Hero договорилась продать свой бизнес на 14 рынках, где уже работает Uber Eats, инвестиционной компании SSW Partners за $1,6 млрд. Это должно сократить пересечение активов и упростить интеграцию бизнеса.

Сделка еще должна получить одобрение акционеров и регуляторов. Uber установила минимальный порог принятия в 50% плюс одна акция Delivery Hero, а один из крупнейших акционеров компании — Prosus — уже согласился продать принадлежащие ему 17% акций. Если сделка будет закрыта, Uber станет одной из крупнейших платформ доставки в мире за пределами Китая.

Ранее сообщалось, что Uber инвестирует свыше $10 млрд на покупку тысяч автономных транспортных средств и приобретение долей в их разработчиках. Компания отказалась от стратегии экономии на затратах на фоне конкуренции со стороны роботакси.