У органической косметики в России появился единый стандарт

С 1 июня в России вступил в силу новый предварительный национальный стандарт (ПНСТ) для натуральной и органической косметики. Документ впервые определяет, какое содержание натуральных и органических компонентов должно быть в готовой продукции, чтобы производители могли использовать соответствующую маркировку на упаковке. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя Роскачества.

Ранее в стране действовал ГОСТ, который регламентировал только требования к отдельным ингредиентам и разграничивал понятия «натуральный» и «органический». При этом единых критериев для готовой косметической продукции не существовало.

Согласно новому стандарту, маркировку «натуральная» смогут использовать смываемые средства, содержащие не менее 90% ингредиентов природного происхождения, и несмываемые — с содержанием не менее 95%. Надпись «натуральная с содержанием органических ингредиентов» разрешена при доле органических компонентов от 5 до 10%, а «органическая» — при содержании органических ингредиентов не менее 10%.

При этом требования к органическим ингредиентам остаются более строгими, чем к натуральным. Они должны производиться исключительно из сертифицированного органического или смешанного сырья и не могут содержать синтетические компоненты нефтяного или газового происхождения.

По словам исполнительного директора Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены Петра Бобровского, сейчас косметика с органическими компонентами занимает около 15−20% российского рынка, а продукция с натуральными ингредиентами — около 50%. Он считает, что введение стандарта не приведет к существенным изменениям на рынке, поскольку документ носит добровольный характер.

Эксперт отметил, что производители, скорее всего, будут проходить подтверждение соответствия новым требованиям прежде всего в маркетинговых целях — чтобы повысить доверие покупателей, ориентирующихся на натуральную и органическую продукцию.