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02.07.2026 в 12:45

У НСПК может появиться около 20 новых владельцев

Центробанк сохранит контролирующую долю в компании

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В Россельхозбанке раскрыли подробности частичной приватизации Национальной системы платежных карт (НСПК), которая принадлежит Центробанку России. ЦБ сохранит контролирующую долю в компании (не менее 50% плюс одна акция). Участникам рынка предложат миноритарный портфель. У НСПК может появиться около 20 новых акционеров. Об этом пишут «Ведомости».

Вхождение в НСПК будет осуществляться в формате cash-out. Он предполагает, что привлеченные от инвесторов деньги направят текущему акционеру, а не на развитие бизнеса. НСПК хватает прибыли для самостоятельного развития.

На площадке НСПК планируют вырабатывать стратегические решения, в частности, по организации платежных систем в стране. Пока остается неясным, как будут приниматься решения: большинством голосов или, к примеру, будет достаточно мнения Центробанка плюс один участник.

Россельхозбанк поддерживает идею частичной приватизации НСПК и готов войти в капитал компании.

Ранее Центробанк отклонил инициативу «Сбера», «Альфа-Банка» и «Т-Банка» по созданию новой платежной системы, которая могла бы дополнить или частично заменить инфраструктуру НСПК.

Центробанк Россельхозбанк НСПК
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