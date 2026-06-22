ЦБ не поддержал идею банков создать альтернативу НСПК

Банк России отклонил инициативу Сбербанка, «Альфа-банка» и «Т-банка» по созданию новой платежной системы, которая могла бы дополнить или частично заменить инфраструктуру Национальной системы платежных карт (НСПК). Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением проекта.

По данным издания, работа над инициативой началась осенью 2025 года. Сначала банки предложили создать классическую карточную платежную систему, однако регулятор не поддержал этот вариант. После этого участники проекта подготовили новую концепцию, основанную на альтернативных платежных форм-факторах и открытом участии других игроков рынка.

Как отмечали представители банковского консорциума, проект не предполагал конкуренции с картами «Мир». Его целью назывались развитие новых способов оплаты, рост комиссионных доходов банков и снижение рисков перераспределения прибыли в пользу крупных маркетплейсов. Тем не менее и обновленная концепция не получила одобрения со стороны ЦБ. Решение регулятор озвучил на встрече с банкирами в мае.

В качестве альтернативы Банк России предложил кредитным организациям рассмотреть участие в капитале НСПК. По информации источников РБК, стороны договорились продолжить обсуждение этого варианта. Сейчас НСПК остается единственной национальной платежной системой страны, обеспечивая работу карт «Мир» и Системы быстрых платежей.

В 2024 году «Сбер», «Альфа-Банк» и «Т-Банк» подписали меморандум о создании консорциума для развития новых платежных решений, первым из которых стал единый QR-код.

В 2023 году глава Сбербанка Герман Греф заявлял о планах создания альтернативы НСПК. Тогда никаких деталей он не приводил.