Сотни сотрудников Twitter заявили об уходе после ультиматума Илона Маска

Новый владелец Twitter Илон Маск потребовал от своих сотрудников решить, хотят ли они остаться в компании и начать «интенсивно» работать, либо же уволиться, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, «знакомые с этим вопросом».

По их словам, уйти из Twitter пожелало «гораздо больше» сотрудников, чем ожидал Маск, что поставило под угрозу работу компании. По оценкам Reuters, речь идёт о сотнях сотрудников. Накануне из-за опасений, что увольняющиеся «могут саботировать компанию», офисы временно закрыли до 21 ноября.

Как отмечает Bloomberg, незадолго до истечения срока ультиматума Маск встретился с ключевыми сотрудниками компании, чтобы обсудить будущее соцсети и убедить их не увольняться. По данным агентства, миллиардер смягчил свою политику в отношении удалённой работы, о полном запрете которой он заявил ранее.

При этом ответственность за сотрудников, работающих удалённо, Маск возложил на их руководителей. Они должны подтверждать, что подчинённые отлично выполняют свою работу вне офиса.

Комментируя ситуацию на своей странице в Twitter, бизнесмен заявил, что он не сильно обеспокоен происходящим, поскольку «лучшие люди остаются».

В начале ноября глава Twitter, уволивший примерно половину сотрудников, попросил некоторых из них вернуться. Отмечалось, что руководство компании осознало, что многие их них оказались незаменимыми.

Позже в обращении к сотрудникам Маск допустил, что компания может обанкротиться. Происходящие в Twitter события привлекли внимание Федеральной торговой комиссии (FTC) США. Регулятор сообщил, что «с глубокой обеспокоенностью» следит за последними событиями в соцсети.