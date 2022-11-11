Илон Маск допустил банкротство Twitter

Бизнесмен, новый владелец Twitter Илон Маск в первом обращении к сотрудникам допустил, что компания может обанкротиться, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. При этом ранее Маск уволил почти половину сотрудников и запретил остальным удалённую работу. В электронном письме сотрудникам он потребовал, чтобы они проводили в офисах не менее 40 часов в неделю.

Предприниматель сделал ряд предупреждений сотрудникам: так, работники должны быть готовы к 80-часовой рабочей неделе, сокращению привилегий в офисе вроде бесплатной еды, передаёт издание.

Уже два руководителя новой команды Twitter подали в отставку — Йоэль Рот и Робин Уилер. До этого о своём уходе из компании сообщила глава отдела по информационной безопасности Леа Кисснер, передаёт Reuters. Как отмечает издание, затем Федеральная торговая комиссия (FTC) США сообщила, что «с глубокой обеспокоенностью» следит за последними событиями в компании.

Маск также заявил о необходимости развития платной подписки Twitter Blue, которая стоит $8 в месяц и позволяет верифицировать аккаунт. Это связано с временным отказом L'Oréal, General Motors и других рекламодателей от продвижения в соцсети. Как сообщило издание Financial Times, производители опасаются возможных изменений в модерации контента.