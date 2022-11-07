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07.11.2022 в 07:25

Twitter пытается вернуть часть уволенных сотрудников

Ранее Илон Маск уволил почти 3,7 тыс. человек

Глава Twitter Илон Маск, уволивший примерно половину сотрудников, теперь просит некоторых из них вернуться. Руководство компании осознало, что многие их них оказались незаменимыми, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Накануне Илон Маск уволил почти половину сотрудников компании — 3,7 тыс. человек. Под сокращения попали 15% сотрудников команды, которая отвечает за борьбу с дезинформацией, а также почти весь пиар-отдел. «У компании нет выбора, когда она теряет более $4 млн в день», — прокомментировал увольнения Маск.

Многие сотрудники узнали, что потеряли работу, получив письмо на электронную почту, некоторые из них — после того, как утратили доступ к общекорпоративным системам. В Twitter осталось только 3,7 тыс человек, которых попросили работать тщательнее и заменить ушедших. Оставшимся сотрудникам приходится даже ночевать на работе, уверяют собеседники издания. Также Маск решил отменить дополнительный выходной день, который предоставлялся работникам ежемесячно, а также отменил возможность удаленной работы.

По словам источников издания, Маск уже осознал, что функции некоторых работников оказались незаменимы. Хаотичное увольнение привело к задержкам к выходу новых функций соцсети. В связи с этим некоторым уволенным сотрудникам начали поступать просьбы вернуться.

Напомним, в конце октября Илон Маск приобрёл соцсеть. Ранее он заявлял, что хочет создать площадку, на которой присутствует свобода слова. Он намерен отменить некоторые ограничения в распространении контента. Среди других нововведений — плата $8 в месяц за синюю галочку, которой помечают верифицированные аккаунты, а также платные видео.

Twitter Илон Маск Увольнения
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