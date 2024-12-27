Цифровые хуматары, ОТТ-платформы и экспо-контент

В трендах маркетинга на 2025 год видеопроизводство занимает особое место. 84% брендов в несколько раз увеличили расходы на видеоконтент еще в начале 2024-го. И эта цифра продолжает расти. Контент — король продвижения, а видеопродакшен — король контента: именно так сейчас считают эксперты рынка. ИИ, AR и VR, видео «360 градусов», иммерсивный звук: даже опытных маркетологов поражает количество новых инструментов. О том, какие технологии и тренды в производстве видеоконтента забираем с собой в 2025-й и том, как с ними работать, Sostav рассказывает Сергей Житинец, генеральный директор MOTIVE agency&production .

Видеогенераторы: новые возможности ИИ

Если качественные сценарии пока еще ИИ не под силу, в создании контента он уже ощутимо преуспел. Умение использовать новые инструменты в 2025 г. станет своего рода «лакмусовой бумажкой» для брендов: пока одни все еще пытаются выставить свет и снять спикера «вживую», другие вовсю используют цифровые аватары, созданные генераторами. Например, Synthesys предлагает усовершенствованную модель — «хуматары», которые выглядят как реальные люди, а не рисованные персонажи, их в коллекции генератора около 70, с возможностью выбрать также один из 254 стилей озвучки. DeepBrain не зря доверяют Samsung, BMW и Lenovo — этот ИИ умеет качественно и очень быстро создавать аватары при помощи только смартфона или веб-камеры, сильно сокращая время производства роликов. ИИ Based Labs обладает целым набором полезных функций — AI Video Generator, Faceswap, Selfie Generator, Image Extender и Upscaler — что делает его универсальным и полезным не только крупным компаниям, но и отдельным специалистам, развивающим личный бренд.

Open AI представил новый эффективный инструмент SORA, способный создавать полноценное короткое видео по простому текстовому описанию, а китайский Kling создает длинные ролики на базе фото и текста. Список диджитал-новинок можно продолжать бесконечно, но ясно одно: в 2025-м простой ежедневный видеоконтент для корпоративных соцсетей не снимают, его генерят с помощью ИИ.

«Мини» или «макси»: размер видеоролика имеет значение

TikTok, Snapchat, Youtube приучили нас к коротким 15-секундным видео, но уже в уходящем году начали набирать популярность, наоборот, супердлинные ролики — от нескольких минут до нескольких часов. Тренды не вытесняют друг друга, выполняя разные функции. Суперкороткий ролик заходит, вызывая эмоцию, четко завершаясь и тем самым усиливая эффект просмотра. А длинное видео — это экспертный материал, интересный стрим или популярный DIY. Чем ниже будет падать рейтинг телевидения, тем активнее будет расти интерес аудитории к длинным видео. Ведь среди них можно найти много социального и политизированного контента, который зрители смотрят целенаправленно, предпочитая его традиционному ТВ.

В 2025-м будет много крутого короткого контента с использованием искусственного интеллекта и с использованием цифровых аватаров, но также мы ждем и дальнейшего роста популярности длинных видео на доступных хостингах и платформах.

Формат также имеет значение: в тренде остается вертикальное видео, к которому мы привыкли, просматривая соцсети с телефона, однако, с этим запросом пользователя можно и «поиграть». Например, использовать прием Turnstyle, когда ролик сам меняет ориентацию с горизонтальной на вертикальную, удерживая внимание зрителя.

Видео на 360 градусов, VR и AR: новые горизонты блогинга

Тенденции видеографии меняются: теперь для качественного вовлечения пользователя VR и AR используются повсеместно.AR дополняет картинку изображениями, видео и 3D, а VR создает автономное виртуальное пространство. Интересно, что эти технологии успешно используются и в наружной рекламе: на угловых или фронтальных поверхностях, на фасадах зданий размещаются вовлекающие ролики с 3D-контентом.

Ну и, наконец, в качестве как помогающего VR, так и отдельного и даже опережающего ее тренда, в новый год переходит с нами «видео 360 градусов». В отличие от классического VR, требующего специального оборудования (очков, гарнитуры), 360-градусное видео доступно для просмотра всем желающим на банальном Youtube — достаточно поворачивать экран, чтобы увидеть всю панораму. С помощью 360-градусного видео зрители могут исследовать пространство и продукт с любого ракурса, испытывая ощущение погружения и присутствия. Зато VR может предложить пользователю долгий маршрут по фантазийным мирам, в то время, как «видео 360» покажет только то, что удалось снять оператору в реальной жизни. Все 3 тренда точно must try для брендов и их маркетологов.

Все для клиента: покупки во время просмотра, удобные субтитры и интерактив

Отдельный вид контента который абсолютно необходим брендам в 2025 году — это экспо-контент, то есть, отдельные выставочные ролики, адаптированные под рекламные площади пространств и вовлекающие зрителя во взаимодействие при помощи интерактивных панелей. Интерактив в видео становится еще одним главным трендом, и в отношении обычного видеоконтента: многие соцсети обзавелись интерактивными витринами и, например, посетители Tik Tok Shop могут увидеть, как интересующие их вещи используются в реальном времени, добавить их в корзину и тут же купить. Видя популярность этого тренда, видеомаркетологи уже готовятся отслеживать вовлеченность и конверсию пользователей.

Курс на создание комфорта для пользователей проявился и в другом: теперь все уважающие себя бренды должны позаботиться о качественных субтитрах для своих видео и даже полностью убрать из них звук — не секрет, что люди часто смотрят рилсы не в то время и не в том месте.

Видеоконтент как инструмент HR-брендинга

Сейчас только ленивый эйчар не жалуется о том, что в отрасли кадровый голод. И это не зависит от того, говорим мы о машиностроении или сети ресторанов. Крупные компании и корпорации следуют правилу: «сотрудник — внутренний клиент». А что делают с клиентами? Конечно, привлекают и удерживают. Корпоративное видео на службе у HR-брендинга станет, несомненно, еще одним живым и актуальным трендом. HR-видео — это интервью с сотрудниками всех уровней, репортажи с корпоративных праздников, сюжеты и фильмы и даже внутренние корпоративные телеканалы — но и их, как и инхаус-студии, могут себе позволить немногие. Зато прокачанные аккаунты в соцсетях с выложенными видео, залетающие в тор 2025-го могут стать мощным инструментом для создания и поддержания HR-бренда любого масштаба.