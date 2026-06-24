ЦБ сообщил о снижении доли кредитного мошенничества в банковских хищениях

Объем похищенных кредитных средств в структуре всех хищений у клиентов российских банков снизился до 18% по итогам 2025 года. Годом ранее показатель составлял 37%, сообщил директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров. Его слова приводит «Прайм».

Как отметил Уваров, снижение стало результатом работы регулятора и банков по перекрытию наиболее распространенных каналов мошенничества. В первую очередь речь идет о схемах кредитного мошенничества и хищениях с последующим снятием наличных через банкоматы.

Также сократился объем средств, похищаемых через операции по снятию наличных. Согласно данным Банка России, по итогам 2025 года такие хищения уменьшились на 40% по сравнению с предыдущим годом.

Дополнительно регулятор зафиксировал снижение активности дропперов. По данным ЦБ, число операций по картам, используемым для вывода похищенных средств, сократилось в 40 раз, а стоимость так называемого дроп-комплекта на теневом рынке выросла с 2−3 тыс. рублей до 70 тыс. рублей и более.

Ранее Госдума приняла закон, который ограничивает общее количество банковских карт у одного человека до 20 и дает банкам право задерживать подозрительные платежи.