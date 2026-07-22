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22.07.2026 в 18:00

ЦБ обвинил бывшего топ-менеджера Softline в неправомерном использовании инсайдерской информации

Регулятор вынес ему предписание о недопущении таких нарушений в дальнейшем

Центробанк России установил факт неправомерного использования инсайдерской информации бывшим заместителем гендиректора по управлению активами холдинга Softline Игорем Громовым при совершении сделок с акциями Softline на торгах Мосбиржи в июне 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба ЦБ.

На сайте Центра раскрытия корпоративной информации 27 июня 2024 года было опубликовано сообщение об увеличении уставного капитала Softline путем размещения дополнительных обыкновенных акций. В этот же день на сайте компании появился пресс-релиз о новых M&A-целях и утверждении советом директоров Softline дополнительного выпуска акций для финансирования приобретений. На фоне новостей цена акций холдинга снизилась на 5,43%.

Громов и ООО «Алварус Капитал» (миноритарный владелец Softline) участвовали в подготовке материалов к заседанию совета директоров компании, состоявшегося 27 июня 2024 года. Имея доступ к инсайдерской информации, Громов от лица «Алварус Капитал» в период до раскрытия новостей продал крупный объем акций холдинга, а после раскрытия и снижения цены — откупил проданный ранее объем.

В результате сделок «Алварус Капитал» избежал убытка, который сформировался бы в случае продажи акций после официального раскрытия информации о дополнительной эмиссии и последующего снижения цены акций.

ЦБ квалифицирует такие действия как нарушение запрета на использование инсайдерской информации. Регулятор направил Громову предписание о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.

Центробанк Softline
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