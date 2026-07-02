Три тренда с Design Days в Чикаго: как меняются критерии ценности в дизайне

В июне в Чикаго прошла Fulton Market Design Days — одна из крупнейших международных выставок в сфере интерьерного и промышленного дизайна. Ежегодно она собирает ведущих производителей мебели, архитекторов, дизайнеров и девелоперов, становясь площадкой, где можно увидеть не только новые продукты, но и более важные рыночные сдвиги.

В этом году особое внимание привлек бренд MillerKnoll, представивший обновленные коллекции, новые продуктовые решения и AI-инструмент для проектирования пространств. На первый взгляд речь идет о мебельной индустрии. Но если смотреть глубже, выставка показала изменения, которые касаются гораздо более широкого круга брендов. Меняется само понимание того, за что сегодня готов платить потребитель и что формирует ценность продукта.

Лидия Мартыненко, бренд-директор Brandson (TSN) , и команда агентства выделили три ключевых тренда.

Возвращение к человеку-производителю: эмоциональный жест или новая ценность?

В шоуруме MillerKnoll был представлен проект Craft Work — портретная серия фотографа Балаша Гарди, снятая на шести производственных площадках компании. Главная идея проекта — показать людей и процессы, стоящие за созданием современного дизайна.

На фоне общего увлечения искусственным интеллектом такой акцент выглядит показательным: один из крупнейших игроков рынка намеренно возвращает внимание к человеку у станка.

Лидия Мартыненко, бренд-директор Brandson: Тренд на человечность в дизайне существует уже несколько лет — это не реакция на искусственный интеллект, а более глубокая тенденция, связанная с технологическим перенасыщением. Мебель невозможно создать без человека в принципе: эргономику проверяют на живых людях, живой человек расставляет ее в живом интерьере. При этом в корпорации масштаба MillerKnoll большинство производственных процессов давно автоматизированы. Показывать портреты рабочих как противовес цифровизации — скорее эмоциональный маркетинговый ход, чем смена парадигмы. Craft Work — красивая выставка, отдающая дань людям на производстве. Но называть это новым словом в индустрии было бы преувеличением: дизайнерская мебель всегда ценилась за идею, ограниченный тираж и сборку под конкретного заказчика.

Для брендов здесь важен другой вывод. На развитых рынках сам продукт всё реже становится единственным конкурентным преимуществом — функциональные характеристики быстро копируются. Поэтому компании усиливают то, что повторить сложнее: происхождение продукта, культуру производства и философию бренда.

История создания становится частью потребительской ценности. Бренд начинает продавать не только результат, но и контекст его появления.

Для премиального сегмента это особенно важно: чем выше стоимость продукта, тем сильнее покупатель хочет понимать, за что именно он платит.

Искусственный интеллект в дизайне: AI меняет не креатив, а скорость решений

В экспозиции Means + Methods MillerKnoll проводил живые демонстрации AI-инструмента для проектирования пространств. Система помогает визуализировать сценарии использования помещений, ускоряет анализ вариантов и поддерживает принятие решений, оставляя финальный выбор за архитектором или дизайнером.

По оценке Brandson, прямых российских аналогов подобных решений пока немного. Однако интерес к цифровым инструментам в проектировании жилой недвижимости, коммерческих пространств и торговых пространств устойчиво растет.

Главный эффект AI здесь заключается не в автоматизации творчества.

Сегодня AI влияет не столько на креатив, сколько на скорость принятия решений. Если раньше команда могла неделями согласовывать 3−4 концепции планировки, проходя через дизайнеров, маркетинг, коммерческий блок и руководство, то сейчас искуственный интеллект позволяет за один день собрать десятки сценариев и визуализировать последствия каждого решения.

Для креативных команд это меняет сам формат брифа: вместо длинного этапа обсуждений и гипотез на словах появляется этап быстрого прототипирования, где спорят уже не о предположениях, а о визуализированных сценариях.

Экологичность как инженерный параметр, а не маркетинговое обещание

Отдельная зона выставки была посвящена устойчивому производству и материалам. Здесь особенно показателен обновленный Herman Miller Aeron: за счет облегченного алюминиевого основания (спроектированного с помощью генеративных инструментов), нейлона на биологической основе и пластика из океанических отходов компании удалось снизить углеродный след продукта на 12%.



Показательно, что экологичность здесь подается не как эмоциональное обещание бренда, а как конкретная измеримая характеристика. Именно это становится новым стандартом.

В России этот подход также постепенно выходит за рамки имиджевых инициатив. Например, в 2026 году ДОМ.РФ совместно с Роскачеством запустили систему добровольной сертификации «зеленого» жилья, сделав энергоэффективность, ресурсосбережение и экологические характеристики материалов формализованными критериями оценки жилой недвижимости. Это показывает, что устойчивость постепенно становится фактором рыночной стоимости объекта, а не только репутации бренда.

Еще один показательный пример — СИБУР, где принципы циклической экономики уже встроены в производственную стратегию: компания намерена вовлечь в переработку не менее 600 тыс. тонн пластиковых отходов к 2030 году, а выпуск низкоуглеродной и переработанной продукции нарастить до 400 тыс. тонн в год.

Однако масштабирование сложных экологичных технологий пока сдерживают высокие издержки и ограниченный потребительский спрос.

Тем не менее вектор очевиден: устойчивое развитие постепенно становится частью продуктовой архитектуры. Для брендов это означает переход от деклараций к подтверждаемым, измеримым характеристикам.

Что это значит для брендов

Главный вывод Design Days 2026 — конкуренция смещается с эстетики на систему создания ценности.

Сегодня бренд оценивают не только по тому, как выглядит продукт, но и по тому, как он создан, насколько быстро компания принимает решения и может ли подтвердить свои заявления измеримыми данными.

Для бизнеса это практический сдвиг: в премиальном и B2B-сегментах всё чаще выигрывает не тот, кто громче говорит о ценностях, а тот, кто умеет встроить их в продукт, процессы и экономику решения.