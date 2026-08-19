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18+
19.08.2026 в 17:20

Как креативное агентство RGBY оформило юбилейный эфир для «Комедии»

ID-ролики к 10-летию киноканала объединили ИИ, покадровую анимацию и ручную иллюстрацию — а главным героем праздника снова стала квокка

К юбилею киноканала «Комедия», креативное агентство RGBY подготовило серию новых ID-роликов, объединив нейросетевые технологии и работу с CG, покадровой анимацией и иллюстрацией. О технологическом и креативном подходе к проекту с Sostav поделилась команда RGBY .

Клиент и задача проекта

За десять лет «Комедия» прочно закрепила за собой статус канала, специализирующегося на показе культовых комедийных сериалов и фильмов. К юбилею команда киноканала решила порадовать зрителей особенным подарком — праздничным эфирным оформлением и серией анимированных поздравительных открыток.

В 2023 агентство RGBY уже разрабатывало для «Комедии» бренд-персонажа — анимодзи квокку, которая стала лицом канала и проводником в мир хорошего настроения. Квокка была выбрана в качестве бренд-персонажа, так как по праву считается самым веселым и улыбчивым животным на планете, что идеально резонирует с позиционированием киноканала.

Персонаж впервые появился в рамках промо-кампании «Канал отличного настроения» и быстро получил позитивный отклик зрителей: улыбчивая квокка органично вписалась в эфирную графику. Теперь перед творческой группой стояла задача интегрировать маскота в праздничный контекст, дав ему вторую жизнь, а также создать оформление спецпроекта канала в стиле покадровой анимации.

Ключевой целью для RGBY стало передать настроение — легкое, ироничное, теплое. За несколько секунд зритель должен был считать эмоцию и почувствовать атмосферу праздника.

Реализация: ИИ, CG-графика и ручная иллюстрация

В рамках юбилейного оформления квокка получила новое развитие, став центральной частью серии телевизионных заставок и элементов эфира. Команда RGBY создала серию коротких анимированных сценок, в которых персонаж взаимодействует с праздничной атрибутикой: примеряет колпак именинника и очки в виде капкейков, играет с хлопушками, прячется среди подарков и, конечно же, дарит зрителям свою фирменную улыбку. Каждый ролик — своя мини-история.

Для новых заставок квокку генерировали в нейросети на основе предыдущей модели. Использование ИИ на этапе концептуализации и превизуализации позволило значительно ускорить процесс поиска идеального образа для праздничной квокки. Для анимации генераций использовали Kling, аниматор рисовала в Toon Boom Harmony и After Effects. Однако детализация персонажа и интеграция графики в эфирную среду — это результат ручной работы художника-аниматора. Он объединил 2D и 3D стили, используя сгенерированную квокку как основу, и добавил рисунки от руки поверх анимации. Сложность создания персонажа заключалась в том, что при генерации квокка либо теряла свои характерные черты и становилась похожей на хомяка, либо не удавалось найти баланс между реалистичным образом животного и милым, слегка мультяшным персонажем.

Визуальный язык проекта расширили добавлением ручной иллюстрации и покадровой анимации. В отдельном ролике использовались сцены из избранных комедийных фильмов и сериалов, в которые органично интегрировали логотип киноканала: он появлялся на дверях автомобилей, элементах декора, вывесках и предметах окружения, аккуратно вписываясь в композицию и перспективу кадра. Прием позволил воспринимать встроенный бренд киноканала как естественную деталь кинокартины. Ручная иллюстрация повторяла цветовую палитру канала и адаптировалась под свет, фактуру и движение сцены, благодаря чему логотип был органичен даже в динамичных кадрах. Проект объединил несколько визуальных слоев: архивный киноконтент, ручную иллюстрацию и CG-графику, в единую динамичную систему. Чтобы поддержать стиль нового оформления канала, покадровая 2D анимация также использовалась в создании ID-роликов.

Визуальный язык юбилейного оформления строится на сочетании ярких, насыщенных цветов и динамичной геометрии. Фирменный желтый цвет киноканала «Комедия» стал основой для праздничных паттернов, дополненных контрастными фиолетовыми акцентами в виде подарочных коробок и лент. Крупная типографика с цифрой «10» выступает как часть композиции, с которой взаимодействует бренд-персонаж. Декоративные элементы — конфетти, серпантин, праздничные гирлянды, органично вписаны в фирменную графическую систему канала и создают ощущение настоящего торжества прямо на экране.

Как креативное агентство RGBY оформило юбилейный эфир для «Комедии» Как креативное агентство RGBY оформило юбилейный эфир для «Комедии» Как креативное агентство RGBY оформило юбилейный эфир для «Комедии» Как креативное агентство RGBY оформило юбилейный эфир для «Комедии» Как креативное агентство RGBY оформило юбилейный эфир для «Комедии» Как креативное агентство RGBY оформило юбилейный эфир для «Комедии» Как креативное агентство RGBY оформило юбилейный эфир для «Комедии» Как креативное агентство RGBY оформило юбилейный эфир для «Комедии» Как креативное агентство RGBY оформило юбилейный эфир для «Комедии» Как креативное агентство RGBY оформило юбилейный эфир для «Комедии» Как креативное агентство RGBY оформило юбилейный эфир для «Комедии» Как креативное агентство RGBY оформило юбилейный эфир для «Комедии»

Результаты: преемственность и развитие

Проект для киноканала «Комедия» стал отличным примером того, как грамотно выстроенная бренд-платформа может развиваться и масштабироваться с течением времени. Созданный ранее маскот органично вписался в новую креативную рамку, став главным героем юбилейной кампании. Это позволило освежить эфир и укрепить лояльность постоянных зрителей, которые уже успели полюбить обаятельную квокку.

Команде RGBY удалось найти баланс между сохранением узнаваемого стиля киноканала с помощью ручного труда моушен-дизайнеров и аниматоров и внедрением новых элементов, сгенерированных нейросетью. Результатом работы стало яркое, запоминающееся и веселое оформление эфира, которое подарило заряд позитивных эмоций. При этом оформление могло сказаться и, вероятно, повлияло и на показатели канала. После реализации оформления, среднее время просмотра во всех возрастных категориях (от 4 до 49 лет) возросло на 2 минуты, а среднемесячные охваты в категориях 4+ и 18+ поднялись на 428 000 и 241 000 человек соответственно.

В условиях растущей конкуренции за внимание зрителя бренд-персонажи становятся одним из самых эффективных инструментов телевизионного брендинга. Кейс киноканала «Комедия» показывает, как маскоты помогают формировать эмоциональную привязанность к бренду и

Павел Борейко, сооснователь и генеральный директор агентства RGBY:

Работа с киноканалом «Комедия» — это всегда про позитив и поиск нестандартных решений. Когда мы создавали квокку, мы понимали, что у этого персонажа огромный потенциал. И юбилей канала стал отличным поводом раскрыть его в полной мере. Нам было важно создать настроение настоящего праздника, сохранив при этом ту легкую и ироничную интонацию, за которую зрители так любят канал.

Алексей Бернат, главный редактор киноканала «Комедия»:

От лица киноканала «Комедия» хотим поблагодарить команду RGBY за профессионализм, искреннюю вовлеченность и внимательное отношение к характеру нашего бренда. Десять лет в эфире — для нас важная дата, и здорово, что юбилейное оформление получилось теплым, ярким и действительно запоминающимся для зрителей.

Состав творческой группы RGBY:

Креативный директор: Павел Борейко
CG продакшн директор: Ильдар Еникеев
Продюсер: Игорь Петров
Арт-директор, моушн-дизайнер: Элла Рапецкая
Моушн-дизайнер: Дмитрий Фадеев
Графический дизайнер: Анастасия Сучкова
Аниматор: Ксения Скоч
Аниматор: Анастасия Бакулина
Режиссер монтажа: Илья Костюкевич
Копирайт: Александра Первушина
Саунд-дизайнер: Данил Кухарев
Композитор: Александр Осипов
Диктор: Александр Шаронов

RGBY
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