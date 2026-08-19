Как креативное агентство RGBY оформило юбилейный эфир для «Комедии»

К юбилею киноканала «Комедия», креативное агентство RGBY подготовило серию новых ID-роликов, объединив нейросетевые технологии и работу с CG, покадровой анимацией и иллюстрацией. О технологическом и креативном подходе к проекту с Sostav поделилась команда RGBY .

Клиент и задача проекта

За десять лет «Комедия» прочно закрепила за собой статус канала, специализирующегося на показе культовых комедийных сериалов и фильмов. К юбилею команда киноканала решила порадовать зрителей особенным подарком — праздничным эфирным оформлением и серией анимированных поздравительных открыток.

В 2023 агентство RGBY уже разрабатывало для «Комедии» бренд-персонажа — анимодзи квокку, которая стала лицом канала и проводником в мир хорошего настроения. Квокка была выбрана в качестве бренд-персонажа, так как по праву считается самым веселым и улыбчивым животным на планете, что идеально резонирует с позиционированием киноканала.

Персонаж впервые появился в рамках промо-кампании «Канал отличного настроения» и быстро получил позитивный отклик зрителей: улыбчивая квокка органично вписалась в эфирную графику. Теперь перед творческой группой стояла задача интегрировать маскота в праздничный контекст, дав ему вторую жизнь, а также создать оформление спецпроекта канала в стиле покадровой анимации.

Ключевой целью для RGBY стало передать настроение — легкое, ироничное, теплое. За несколько секунд зритель должен был считать эмоцию и почувствовать атмосферу праздника.

Реализация: ИИ, CG-графика и ручная иллюстрация

В рамках юбилейного оформления квокка получила новое развитие, став центральной частью серии телевизионных заставок и элементов эфира. Команда RGBY создала серию коротких анимированных сценок, в которых персонаж взаимодействует с праздничной атрибутикой: примеряет колпак именинника и очки в виде капкейков, играет с хлопушками, прячется среди подарков и, конечно же, дарит зрителям свою фирменную улыбку. Каждый ролик — своя мини-история.

Для новых заставок квокку генерировали в нейросети на основе предыдущей модели. Использование ИИ на этапе концептуализации и превизуализации позволило значительно ускорить процесс поиска идеального образа для праздничной квокки. Для анимации генераций использовали Kling, аниматор рисовала в Toon Boom Harmony и After Effects. Однако детализация персонажа и интеграция графики в эфирную среду — это результат ручной работы художника-аниматора. Он объединил 2D и 3D стили, используя сгенерированную квокку как основу, и добавил рисунки от руки поверх анимации. Сложность создания персонажа заключалась в том, что при генерации квокка либо теряла свои характерные черты и становилась похожей на хомяка, либо не удавалось найти баланс между реалистичным образом животного и милым, слегка мультяшным персонажем.

Визуальный язык проекта расширили добавлением ручной иллюстрации и покадровой анимации. В отдельном ролике использовались сцены из избранных комедийных фильмов и сериалов, в которые органично интегрировали логотип киноканала: он появлялся на дверях автомобилей, элементах декора, вывесках и предметах окружения, аккуратно вписываясь в композицию и перспективу кадра. Прием позволил воспринимать встроенный бренд киноканала как естественную деталь кинокартины. Ручная иллюстрация повторяла цветовую палитру канала и адаптировалась под свет, фактуру и движение сцены, благодаря чему логотип был органичен даже в динамичных кадрах. Проект объединил несколько визуальных слоев: архивный киноконтент, ручную иллюстрацию и CG-графику, в единую динамичную систему. Чтобы поддержать стиль нового оформления канала, покадровая 2D анимация также использовалась в создании ID-роликов.

Визуальный язык юбилейного оформления строится на сочетании ярких, насыщенных цветов и динамичной геометрии. Фирменный желтый цвет киноканала «Комедия» стал основой для праздничных паттернов, дополненных контрастными фиолетовыми акцентами в виде подарочных коробок и лент. Крупная типографика с цифрой «10» выступает как часть композиции, с которой взаимодействует бренд-персонаж. Декоративные элементы — конфетти, серпантин, праздничные гирлянды, органично вписаны в фирменную графическую систему канала и создают ощущение настоящего торжества прямо на экране.

Результаты: преемственность и развитие

Проект для киноканала «Комедия» стал отличным примером того, как грамотно выстроенная бренд-платформа может развиваться и масштабироваться с течением времени. Созданный ранее маскот органично вписался в новую креативную рамку, став главным героем юбилейной кампании. Это позволило освежить эфир и укрепить лояльность постоянных зрителей, которые уже успели полюбить обаятельную квокку.

Команде RGBY удалось найти баланс между сохранением узнаваемого стиля киноканала с помощью ручного труда моушен-дизайнеров и аниматоров и внедрением новых элементов, сгенерированных нейросетью. Результатом работы стало яркое, запоминающееся и веселое оформление эфира, которое подарило заряд позитивных эмоций. При этом оформление могло сказаться и, вероятно, повлияло и на показатели канала. После реализации оформления, среднее время просмотра во всех возрастных категориях (от 4 до 49 лет) возросло на 2 минуты, а среднемесячные охваты в категориях 4+ и 18+ поднялись на 428 000 и 241 000 человек соответственно.

В условиях растущей конкуренции за внимание зрителя бренд-персонажи становятся одним из самых эффективных инструментов телевизионного брендинга. Кейс киноканала «Комедия» показывает, как маскоты помогают формировать эмоциональную привязанность к бренду и

Павел Борейко, сооснователь и генеральный директор агентства RGBY: Работа с киноканалом «Комедия» — это всегда про позитив и поиск нестандартных решений. Когда мы создавали квокку, мы понимали, что у этого персонажа огромный потенциал. И юбилей канала стал отличным поводом раскрыть его в полной мере. Нам было важно создать настроение настоящего праздника, сохранив при этом ту легкую и ироничную интонацию, за которую зрители так любят канал.

Алексей Бернат, главный редактор киноканала «Комедия»: От лица киноканала «Комедия» хотим поблагодарить команду RGBY за профессионализм, искреннюю вовлеченность и внимательное отношение к характеру нашего бренда. Десять лет в эфире — для нас важная дата, и здорово, что юбилейное оформление получилось теплым, ярким и действительно запоминающимся для зрителей.

Состав творческой группы RGBY:

Креативный директор: Павел Борейко

CG продакшн директор: Ильдар Еникеев

Продюсер: Игорь Петров

Арт-директор, моушн-дизайнер: Элла Рапецкая

Моушн-дизайнер: Дмитрий Фадеев

Графический дизайнер: Анастасия Сучкова

Аниматор: Ксения Скоч

Аниматор: Анастасия Бакулина

Режиссер монтажа: Илья Костюкевич

Копирайт: Александра Первушина

Саунд-дизайнер: Данил Кухарев

Композитор: Александр Осипов

Диктор: Александр Шаронов