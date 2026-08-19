Хромакей и нейросети: как «Черноголовка» сняла путешествие по России, не объезжая страну

В новой кампании «Черноголовка» адаптирует платформу для зумеров: сохраняет связанные с брендом образы природы и российской идентичности, но добавляет динамику и энергию молодости через идею «Мечтай без остановки». Как обновить коммуникацию бренда, избежать клише и объединить живую съемку, архивные кадры и искусственный интеллект в одном ролике, рассказывают команды «Черноголовки», GREAT и Filmway Production.

Контекст, задача и вызовы

«Черноголовка» — один из крупнейших российских производителей безалкогольных напитков. С 2025 года амбассадором бренда выступает известный молодежный певец Ваня Дмитриенко. В 2026 году перед брендом стояла задача расширить аудиторию, а именно: стать ближе к поколению зумеров 14−25 лет, интегрировать бренд в контекст летних приключений, сохранив при этом лояльность существующей аудитории 25−35+, воспринимающей бренд как «наш», российский.



Идея «Мечтай без остановки» требовала большого визуального масштаба. По сюжету Ваня Дмитриенко и его группа отправляются в тур по России, а действие переносится из Петербурга на Байкал, Алтай, Камчатку и в другие точки страны. В бюджете на съемку был заложен всего один съемочный день, поэтому часть локаций решили создавать с помощью ИИ. Команде предстояло создать ощущение настоящего путешествия по стране, совместив живую съемку с Ваней Дмитриенко, архивные материалы и сгенерированные локации.

Дмитрий Маркин, маркетинг-менеджер «Черноголовки»: «Черноголовка» обладает устойчивыми и узнаваемыми атрибутами: это российское происхождение, способность дарить вкусы и позиционирование «радость без остановки». Кроме того, у бренда имеется молодой амбассадор — Ваня Дмитриенко, чей образ также соответствует концепции жизни «без остановки». Ключевой задачей являлось объединение амбассадора, бренда и целевой аудитории посредством ясного эмоционального импульса, релевантного для различных поколений. Цель — перевести восприятие бренда из категории «наш» в категорию «мой», сделав его близким и личностно значимым.

Результатом данной стратегии стала новая летняя кампания, центральными элементами которой выступают безграничные мечты, путешествия по столь же безграничной России и Ваня Дмитриенко. Мечты, сопоставимые по масштабу со всей страной.

Мечты размером со всю страну

Дмитрий Макаров, исполнительный креативный директор Great: Мы выбрали идею «Мечтай без остановки», потому что мечтают все: мечтают зумеры, мечтают взрослые, мечтает Ваня Дмитриенко. А еще через мечты можно было показать Россию, ведь увидеть Байкал, Камчатку, Эльбрус и другие живописные уголки нашей страны — об этом мечтают многие, особенно летом. Эти образы помогли естественно встроить продукт в историю и одновременно показать масштаб: Россия большая и безграничная, поэтому и мечты у нас такие же безграничные.

Авторский текст Вани Дмитриенко, написанный специально для кампании, превратил ролик в манифест о молодости и мечтах. По сюжету он и его группа едут в тур по России и объединяют всех, кто живет, любит и мечтает без остановки, где бы они ни были: в горах Алтая, в сердце Петербурга или на просторных берегах Байкала.

Одна история, три способа производства

Чтобы придать мечтам масштаб, при создании ролика объединили живую съемку, архивные материалы и сцены, созданные с помощью искусственного интеллекта. Показать всю Россию — от Петербурга до Камчатки, от концертных площадок до горных озер — в рамках одного съемочного дня было невозможно.

Александр Зарщиков, генеральный продюсер Filmway Production: Проект изначально выглядел нестандартным, поскольку в нем необходимо было собрать воедино классическую съемку, ИИ-генерацию и архивные кадры. Для нас было важно, чтобы ИИ как технология подчинялся общему замыслу проекта и работал на драматургию, чтобы в центре кадра всегда находилась эмоция. Поэтому мы сразу отказались от логики «снятое отдельно, сгенерированное отдельно». Вся творческая команда — агентство, режиссер, оператор, ИИ-студия — работала с единым визуальным кодом, одними референсами и одной цветовой палитрой. При этом мы не пытались привести все ИИ-сцены к одному шаблону, но подчиняли их общим визуальным законам, чтобы они работали внутри одного мира и не спорили со съемочным материалом и кадрами с концертов. Именно поэтому в финальном ролике не хочется разглядывать границы между съемкой и генерацией: зритель следует за мечтой, а не за отдельными пикселями.

Игорь Гринев, продюсер Filmway Production: Каждый инструмент решал свою задачу: живая съемка принесла эмоции и искренность главных героев, архивные кадры — энергию реальных концертов Вани Дмитриенко, а генерация помогла там, где экспедиция была невозможна по срокам и бюджету. По отдельности ни один из них не рассказал бы историю о мечтах размером со всю страну, а вместе они сложились в единый ролик.

Все сцены с Ваней Дмитриенко и музыкантами снимались вживую на хромакее. Команде было принципиально важно сохранить узнаваемость артиста, его мимику, энергетику и пластику движений. Кадры в стилистике пользовательской съемки, напротив, создавались с помощью нейросетей: они должны были выглядеть так, будто собраны из разных источников, ситуаций и точек страны. Фоны за артистами создавались в смешанной технике — с помощью искусственного интеллекта и компьютерной графики — силами компании Trehmer. Архивные концертные кадры адаптировали к общей стилистике с помощью монтажа и цветокоррекции.

Этапы создания

Производство началось с разделения сцен на съемочные и создаваемые с помощью искусственного интеллекта. На этом же этапе команда зафиксировала общий визуальный код, чтобы съемочная группа и ИИ-студия работали с одними референсами. Затем прошел съемочный блок с Ваней Дмитриенко и его командой, а на этапе последующей обработки материалы всех трех типов собрали в единое целое.

Работа над нейросетевыми сценами начиналась со статичных изображений. Команда искала стиль, свет, цвет и фактуру, отдельно создавала героев, локации и атмосферу, утверждала их в неподвижных кадрах и только после этого переходила к анимации. Сначала необходимо было добиться, чтобы мир кадра выглядел убедительно и совпадал по настроению с роликом, и лишь затем заставить его двигаться.

Анна Ситникова, креативный директор Great: Каждый нейрокадр — результат совместной работы агентства, режиссера и ИИ-студии. Как и в традиционной съемке, здесь тщательно выверены композиция, ракурс, свет и настроение. Именно такой подход позволяет использовать ИИ как инструмент: он не подменяет идею, а помогает раскрыть ее, создавая выразительный и насыщенный визуальный ряд там, где съемка по определенным причинам оказалась невозможной.

Разница между отдельными сценами при этом была частью замысла. Если представить, что пользовательские кадры сняты разными людьми, в разное время и в разных точках страны, различия в свете, ракурсах, качестве изображения и движении камеры выглядят естественно. Задача состояла не в том, чтобы убрать эту неоднородность, а в том, чтобы сделать ее убедительной и живой. После утверждения монтажа снятые и созданные с помощью ИИ сцены дополнительно свели на цветокоррекции.

Где нейросети начинают сопротивляться

Работа с нейросетями — это всегда вызов. Например, большой и неожиданной сложностью была сцена у костра. Нужно было создать теплый вечерний кадр с героями, где органично присутствует продукт, и при этом сохранить живое и реалистичное ощущение.

В этом месте нейросеть начала сопротивляться сильнее всего. Высококонтрастная сцена оказалась для нее сложной: она плохо держала темное небо, пересвечивала фон, делала людей слишком HDR-ными. Получалась «нейросеточная» картинка с пластиковым светом, потерей объема и странной обработкой лиц. Команда пробовала работать через промпты и референсы, чтобы передать освещение и атмосферу, но нейросеть все равно не попадала в реализм.

В итоге команда проекта бросила попытки «уговорить» нейросеть и перешли к более контролируемому способу: нашла очень близкий референс, где сюжет и ландшафт были схожими. На нем специалисты продакшена сохранили логику света, композиции и атмосферы, заменили героев и интегрировали продукт «Черноголовки».

Справиться со сценой помог контролируемый пайплайн из последовательных шагов: найти сильный референс, заменить на нем элементы, доработать продукт и композитинг. Это позволило удержать продукт в кадре как реальный объект, и не допустить, чтобы он менялся от версии к версии и «плавал» в среде.

Так получилось создать более реалистичную рекламную сцену с атмосферой костра, убрать ощущение HDR, пластика и органично встроить продукт.

Эрадж Нидоев, креативный директор ИИ-подразделения Filmway Production: С пользовательским контентом пришлось повозиться, потому что он был очень разнообразным. На этом проекте прямо на практике приходилось выяснять, где нейросети сильны, а где начинают сопротивляться. Например, звездное небо — казалось бы, простой образ, — но сделать его естественным и не слишком «нейросетевым» оказалось отдельной задачей. Поэтому часть работы состояла не только в генерации красивых кадров, но и в постоянном поиске границы, где картинка выглядит живой и правдоподобной.

При доработке команда корректировала непрерывность пространства между соседними сценами, натуральность цвета и растительности, положение машины на дороге, глубину гор и береговой линии, читаемость бутылки и этикетки и даже движение птицы. Работа с ИИ требовала той же точности в композиции, свете, перспективе и движении камеры, что и традиционная съемке.

Бесшовный монтаж

Сложить живую съемку, архивы, компьютерную графику и нейросетевые сцены в одну историю и придать ролику динамику музыкального клипа доверили режиссеру Лике Надир.

Лика Надир, режиссер рекламы и клипов: Для меня было важно, чтобы каждая история в этом ролике ощущалась настоящей, и найти для нее единый визуальный язык. ИИ стал инструментом, который позволил расширить визуальный мир проекта, но в центре всегда оставались люди, их мечты и эмоции. Когда технология работает незаметно, она действительно помогает истории.

Дмитрий Маркин, маркетинг-менеджер «Черноголовки»: На наш взгляд, идея «Мечтай без остановки» идеально легла в ДНК бренда. Это эмоционально цепляющий призыв помечтать о чем-то большем. Этот проект показал нам, что гибридный формат позволяет не выбирать между живой съемкой и новыми технологиями, а использовать сильные стороны каждого инструмента. Живая съемка сохраняет эмоцию и узнаваемость героя, архивные кадры добавляют ощущение реальности, а искусственный интеллект позволяет расширить географию и масштаб истории. В итоге производственные ограничения превращаются в часть творческого процесса и становятся основой для поиска нестандартных решений.

Команда проекта:

«Черноголовка» (клиент)

Great (агентство)

Filmway Production (производство ролика)

Режиссер: Лика Надир

Оператор: Вадим Незрим

Продюсер: Игорь Гринев

Продюсер: Ксения Сухенко

Креативный директор ИИ-подразделения: Эрадж Нидоев

Продюсер ИИ-подразделения: Валерия Морозова

Руководитель производства: Анастасия Тулумджан

Генеральный продюсер: Александр Зарщиков