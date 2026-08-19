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18+
19.08.2026 в 15:20

«Окуни, макни, запей»: «Вкусно — и точка» и «Родная Речь» выпустили песню-инструкцию

Агентство превратило способ есть корн-доги и шарики васаби в музыкальный мотив

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У новой линейки Вкусно — и точка появился собственный способ употребления — его теперь можно буквально пропеть. К запуску трех блюд в азиатском стиле команда Родной Речи придумала песню-инструкцию «Окуни, макни, запей», которая подсказывает, в каком порядке сочетать новинки.

В меню сети появились мини-корн-доги, хрустящие шарики васаби и электрический лимонад. По задумке авторов кампании, знакомство с новинками должно начинаться с корн-догов, продолжаться шариками васаби и завершаться лимонадом. Визуальную часть кампании оформили в эстетике японской анимации.

Наталия Бородавкина, старший директор по маркетингу «Вкусно — и точка»:

Мы любим, когда новые продукты дарят эмоции. В этот раз нам хотелось удивить гостей и сделать знакомство с новинками легким и увлекательным. Поэтому мы «окунулись» в современную азиатскую культуру и придумали песню, которая помогает превратить обычный визит во «Вкусно — и точка» в небольшое приключение.

Креативная команда «Родной Речи»:

В начале было слово «окуни». И речь не о летней рыбалке, «окуни» — это глагол. Потом появились слова «макни» и «запей». Потом музыка. Потом песня. Так мы сделали инструкцию по поеданию новой азиатской линейки центром нашей идеи. Инструкцию, которую захочется повторять, даже если вам этого не хочется.

Состав творческой группы:

«Вкусно — и точка» (клиент):
Старший вице-президент по маркетингу: Дарья Назаркина
Старший директор по маркетингу: Наталия Бородавкина
Старший менеджер по маркетингу: Наталья Платонова
Младший менеджер по маркетингу: Татьяна Пивоварова
Старший менеджер по маркетингу: Анастасия Евсеева
Старший специалист по маркетингу: Вероника Соколова
Старший менеджер по связям с общественностью: Елена Чилингарян

«Родная речь» (агентство):
Подразделение LION

Re:Studio & Petrick (продакшен)

Вкусно – и точка RoRe Group ( ГК «Родная Речь»)
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