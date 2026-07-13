Три четверти сотрудников рекламных агентств готовы уйти из-за тендеров

80,6% специалистов, отвечающих за привлечение новых клиентов и участие в тендерах, признались, что стресс, связанный с этой работой, заставил их всерьез задуматься о смене места работы. Еще 73,1% заявили, что рассматривали возможность вовсе уйти из рекламной или коммуникационной индустрии. Такие данные приводятся в исследовании The Great Pitch Poll 2026. Для сравнения: в 2024 году об уходе из отрасли из-за подобных причин заявляли 33% респондентов.

70,2% респондентов брали больничный или знают коллег, которые заболевали из-за перегрузок во время подготовки к питчам. При этом 84,3% уверены, что хорошее психическое состояние сотрудников напрямую влияет на успех тендера.

Сверхурочная работа остается нормой для агентского бизнеса. 42,5% участников исследования сообщили, что всегда или часто работают по выходным во время подготовки к тендерам. В агентствах, где конверсия участия в питчах составляет от 33% до 66%, этот показатель достигает 50,6%. Кроме того, 27% респондентов регулярно задерживаются на работе после 22:00.

Еще одной причиной стресса стали меняющиеся требования клиентов. 73,1% участников считают, что заказчики стали предъявлять более жесткие и зачастую необоснованные требования, а 60,5% отметили рост числа тендеров с экстремально короткими сроками подготовки — например, когда агентству дают всего 48 часов на разработку предложения.

На ситуацию влияет и искусственный интеллект. 40% специалистов считают, что использование ИИ привело к увеличению объема материалов, которые клиенты ожидают увидеть в тендерных предложениях, а 34% отмечают сокращение сроков выполнения задач.

Маркус Браун, основатель и генеральный директор The Great Pitch Company: Если давление, связанное с развитием бизнеса и участием в тендерах, заставляет 80% специалистов задуматься о смене работы, а почти три четверти — об уходе из индустрии, необходимо признать: нынешняя модель перестает быть устойчивой. Это уже не просто проблема новых продаж. Это вопрос лидерства, благополучия сотрудников и удержания талантов. Если индустрия хочет сохранить лучших специалистов, ей пора перестать романтизировать стресс, связанный с тендерами, и искать более здоровые и эффективные способы выигрывать новых клиентов.

Несмотря на высокий уровень нагрузки, 66% респондентов сообщили, что в целом довольны работой в своих агентствах, 62% комфортно обсуждают вопросы ментального здоровья с руководством, а 46% отметили, что работодатели стали уделять больше внимания вопросам разнообразия, равенства и инклюзивности.

Ранее сообщалось, что последние два года компании активно инвестируют в обучение сотрудников для работы с искусственным интеллектом. Самым быстрорастущим направлением стал Agentic AI: число обучающихся по этой программе удвоилось за год и превысило 57 тыс. человек.