Бизнес массово переучивает сотрудников под ИИ

Последние два года компании активно инвестируют в обучение сотрудников для работы с искусственным интеллектом. Самым быстрорастущим направлением стал Agentic AI: число обучающихся по этой программе удвоилось за год и превысило 57 тыс. человек. Это свидетельствует о переходе бизнеса от экспериментов с ИИ к его полноценному внедрению в масштабах предприятий, следует из данных отчета edForce.

Организации все чаще делают ставку на повышение квалификации существующих сотрудников вместо активного внешнего найма. Развитие внутренних компетенций рассматривается как ключевой фактор успешного внедрения ИИ и цифровой трансформации.

Рост спроса затронул и смежные технологические направления. Число участников программ по облачным вычислениям увеличилось на 29% — до 41 тыс. человек, по DevOps — на 26%, до 31 тыс. человек. Обучение в области кибербезопасности выросло на 39%, достигнув 25 тыс. обучающихся.

Сильную динамику показали программы сертификации: количество полученных сертификатов выросло на 36% и составило 38 тыс.

Одновременно компании активнее инвестируют в развитие управленческих компетенций — обучение лидерству увеличилось на 46%, а в соответствующих программах приняли участие около 12 тыс. человек.

Результаты исследования показывают, что предприятия рассматривают искусственный интеллект не как отдельную технологию, а как комплексную трансформацию, требующую развития навыков в области инфраструктуры, безопасности, облачных сервисов и лидерства.

Ранее сообщалось, что самостоятельное освоение профессиональных навыков стремительно растет, и главным драйвером этого тренда становится поколение Z. Так, 66% молодых специалистов заявили, что самостоятельно осваивали навыки.