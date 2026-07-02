Trend Surfers и Центр игровых и киберспортивных коммуникаций договорились о сотрудничестве

Агентство интерактивного маркетинга Trend Surfers подписало соглашение о сотрудничестве с Центром игровых и киберспортивных коммуникаций. Партнеры усилят продуктовые портфели друг друга за счет собственных компетенций. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе Trend Surfers.

Trend Surfers занимается геймификацией, созданием интерактивных миров в игровых метавселенных, разработкой мини-приложений, чат-ботов и специальных проектов на социальных платформах.

Центр игровых и киберспортивных коммуникаций помогает коммерческим брендам и госструктурам выстраивать диалог с геймерами. Для игровых и киберспортивных проектов Центр решает обратную задачу, продвигая их в СМИ и обеспечивая коммуникации с массовой аудиторией.

Центр игровых и киберспортивных коммуникаций обеспечит PR-поддержку проектов Trend Surfers, освещая их в федеральных СМИ и профильных игровых медиа, помогая достигать маркетинговых и репутационных целей клиентов. Trend Surfers дополнит спектр решений, который Центр предлагает своим клиентам для достижения их коммуникационных целей в цифровой среде.

Богдан Ломакин-Мороз, гендиректор Trend Surfers: Мы поработали с командой Центра игровых и киберспортивных коммуникаций на одном из своих крупных проектов и поняли, что у нас во многом совпадают подходы. Обе компании «на одной волне» в плане сфокусированности на игровых и социальных механиках, постоянно ищем новые эффективные решения и работаем на острие трендов цифрового мира. В то же время мы способны взаимно друг друга усилить, потому что Trend Surfers сильны креативом и разработкой, а Центр — экспертизой в PR и продвижении созданных нами проектов на новую аудиторию.