Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

канал Dомашний
ТВ-спонсорство: о рекламе, которую смотрят

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
02.07.2026 в 14:20

Trend Surfers и Центр игровых и киберспортивных коммуникаций договорились о сотрудничестве

Центр обеспечит PR-поддержку проектов Trend Surfers, а Trend Surfers дополнит спектр решений, который Центр предлагает своим клиентам

Богдан Ломакин-Мороз и Ярослав Мешалкин

Агентство интерактивного маркетинга Trend Surfers подписало соглашение о сотрудничестве с Центром игровых и киберспортивных коммуникаций. Партнеры усилят продуктовые портфели друг друга за счет собственных компетенций. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе Trend Surfers.

Trend Surfers занимается геймификацией, созданием интерактивных миров в игровых метавселенных, разработкой мини-приложений, чат-ботов и специальных проектов на социальных платформах.

Центр игровых и киберспортивных коммуникаций помогает коммерческим брендам и госструктурам выстраивать диалог с геймерами. Для игровых и киберспортивных проектов Центр решает обратную задачу, продвигая их в СМИ и обеспечивая коммуникации с массовой аудиторией.

Центр игровых и киберспортивных коммуникаций обеспечит PR-поддержку проектов Trend Surfers, освещая их в федеральных СМИ и профильных игровых медиа, помогая достигать маркетинговых и репутационных целей клиентов. Trend Surfers дополнит спектр решений, который Центр предлагает своим клиентам для достижения их коммуникационных целей в цифровой среде.

Богдан Ломакин-Мороз, гендиректор Trend Surfers:

Мы поработали с командой Центра игровых и киберспортивных коммуникаций на одном из своих крупных проектов и поняли, что у нас во многом совпадают подходы. Обе компании «на одной волне» в плане сфокусированности на игровых и социальных механиках, постоянно ищем новые эффективные решения и работаем на острие трендов цифрового мира. В то же время мы способны взаимно друг друга усилить, потому что Trend Surfers сильны креативом и разработкой, а Центр — экспертизой в PR и продвижении созданных нами проектов на новую аудиторию.

Ярослав Мешалкин, основатель Центра игровых и киберспортивных коммуникаций:

Trend Surfers и Центр показывают, как по-разному можно работать с геймерской аудиторией. Геймификация, игровые метавселенные, киберспортивные и внутриигровые интеграции — все это разные подходы к решению задачи по вовлечению в свой продукт. Мы начинаем с самого очевидного — дополнения экспертизы друг друга и создания для клиентов более комплексных и эффективных коммуникационных решений. Но я не удивлюсь, если со временем это партнерство вырастет во что-то большее, потому что это очень органичная история с огромным потенциалом.

Trend Surfers
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Агентства
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.