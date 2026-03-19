Траты на покупку одежды за рубежом выросли в 2,5 раза

Россияне увеличили расходы на покупку одежды и обуви за рубежом. Так, в 2025 году граждане потратили на трансграничные заказы 67,6 млрд руб. — это на 137% больше, чем годом ранее, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

Рост связывают как с эффектом низкой базы после адаптации к санкциям, так и с активным развитием этого направления у маркетплейсов, включая Wildberries и AliExpress Russia. Представитель CDEK.Shopping заявил, что продажи одежды, обуви и аксессуаров в прошлом году выросли на 25%.

Дополнительным фактором стал доступ к ассортименту, который отсутствует на российском рынке, а также упрощение логистики: площадки сделали доставку из-за границы быстрее и удобнее. При этом, несмотря на рост оборота, средний чек в ряде сервисов снизился — пользователи стали более осознанно подходить к покупкам и реже совершать импульсивные заказы.

Отдельно выделяется сегмент премиум-товаров: его оборот растет быстрее остальных категорий. Это связано с тем, что многие зарубежные бренды ушли с российского рынка, но спрос на них сохранился. Покупатели чаще заказывают такие вещи из-за границы, иногда разбивая крупные покупки на несколько более мелких.

Наибольшей популярностью пользуются кроссовки и кеды (12,8%), за ними идут сумки (10,5%), верхняя одежда (8,7%) и базовые вещи. Среди брендов лидером остается Gucci, также востребованы Calvin Klein, Balenciaga и Stone Island.

В целом эксперты отмечают, что трансграничная онлайн-торговля продолжит расти, однако ее развитие будет зависеть от покупательской способности и доступности международной логистики.

Ранее сообщалось, что большинство российских потребителей положительно относятся к одежде и обуви из лимитированных коллекций — так ответили 86%. 77% россиян готовы платить больше за такие вещи.