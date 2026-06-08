Трансграничные продажи одежды и обуви в России выросли почти на 22%

Продажи одежды и обуви через сервисы трансграничной торговли в январе—апреле 2026 года достигли 24,5 млрд руб., увеличившись на 21,7% год к году, подсчитала Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ). Данные приводят «Ведомости». Темпы роста оказались выше, чем на внутреннем рынке, где продажи в категории прибавили 15,8% и достигли 672,8 млрд руб. По данным председателя совета по развитию электронной торговли Торгово-промышленной палаты Алексея Федорова, в январе—мае продажи одежды выросли на 17% до 10,8 млрд руб., а обуви — на 12−18% до 5,8 млрд руб.

Эксперты связывают ускорение трансграничной торговли с расширением доступа к зарубежным брендам. Как отмечает генеральный директор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс, россияне получили возможность заказывать товары марок, которые отсутствуют или ограниченно представлены в стране. Дополнительным фактором остаются более низкие цены на зарубежных площадках, в том числе благодаря отсутствию НДС для таких поставок.

По оценке Лебсак-Клейманс, разница в стоимости отдельных товаров может достигать 50%. Например, кроссовки Nike Air Jordan 1 Mid на российских площадках стоят около 24 тыс. руб., тогда как на сервисах трансграничной торговли их можно приобрести значительно дешевле. Соиздатель медиа Fashion Buzz Ольга Штейнберг добавляет, что снижение покупательной способности населения также поддерживает спрос на более доступные товары из Китая и других стран.

Маркетплейсы подтверждают рост интереса к трансграничным покупкам. На CDEK.Shopping продажи летней одежды в январе—мае увеличились на 118% год к году, а на Wildberries — почти вдвое. При этом средний чек в категории одежды на CDEK.Shopping снизился на 8,3% на фоне укрепления рубля, тогда как на Wildberries средний чек на летнюю женскую одежду и обувь вырос на 12% и 6% соответственно.

Сегмент обуви развивается более умеренно, однако мужской ассортимент демонстрирует более высокую динамику. На CDEK.Shopping продажи мужской летней обуви выросли на 34%, женской — на 27%, а на Wildberries спрос на мужскую летнюю обувь увеличился на 330% против 11% у женской. Анна Лебсак-Клейманс объясняет этот тренд привлекательными ценами и высокой долей повторных покупок в мужской категории, тогда как Ольга Штейнберг связывает рост с ограниченным ассортиментом на российском рынке и переориентацией части спроса в трансграничный сегмент.