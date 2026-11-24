Пострадавшим от домашнего насилия трудно сделать первый шаг: рассказать о проблеме и понять, кому можно доверять. Когда Нижегородский женский кризисный центр (НЖКЦ) запустил анонимный чат помощи, у него не было ни названия, ни образа. Агентство Narrators (входит в E-Promo Group ) на безвозмездной основе придумало сервису название «Немолчат», айдентику и ролик. НЖКЦ запустил с ними рекламную кампанию по всей России. До ее старта, в апреле-июне 2025 года, помощь в чате получали в среднем 27 женщин в месяц, в январе-августе 2026 года — 137, в пять раз больше. Команда проекта рассказала Sostav, как удалось достичь такого результата.

О проекте

Нижегородский женский кризисный центр (НЖКЦ) более 20 лет оказывает поддержку пострадавшим от домашнего насилия. В марте 2025 года организация создала всероссийский бесплатный анонимный Telegram-чат психологической и юридической помощи людям, столкнувшимся с этой проблемой.

Контекст и проблема

Отношения, в которых есть насилие, нередко тянутся годами, рассказать о такой проблеме близкому человеку трудно, признаться самому себе — еще труднее. Но и позвонить на горячую линию, чтобы получить помощь от стороннего специалиста, тоже не всегда возможно, ведь разговор могут услышать дома, где небезопасно.

По словам специалистов НЖКЦ, главным препятствием остается первый шаг. Чтобы его сделать, нужно знать, куда обратиться, и доверять тому, кто ответит. Несмотря на востребованность сервиса, первые четыре месяца у проекта не было узнаваемого названия, единого визуального языка и коммуникации. Из-за этого путь пользователя к чату оказывался сложнее, а сам проект был малозаметен.

Дарья Кутанова, специалист по внешним коммуникациям НЖКЦ: Некоторые вещи очень трудно произнести вслух, глядя в лицо другому человеку. Часть пострадавших сообщают консультантам, что к очной помощи пока не готовы: говорить о жестоком обращении с собой физически тяжело.

Агентству предстояло:

придумать название;

разработать айдентику и визуальный язык;

снять ролик, который расскажет о сервисе.

Запуск и замеры рекламной кампании НЖКЦ взял на себя.

Гипотеза и решение

Команда начала с опроса сотрудников НЖКЦ: касается ли домашнее насилие только женщин? Выяснилось, что в подавляющем большинстве случаев — да. Данных о насилии в отношении мужчин в России практически нет. Это и определило фокус коммуникации.

Благодаря сотрудникам НЖКЦ команда Narrators узнала о характерном паттерне: отношения, в которых присутствует насилие, тянутся годами. Как правило, женщина не готова признаться в проблеме даже самой себе.

Из этого вытекала вторая особенность, которая касалась формата. Написать сообщение привычнее и безопаснее, чем позвонить: нельзя, чтобы суть разговора услышали дома, если происходит конфликт. Чат снижает порог входа сильнее, чем горячая линия.

Из образа молчания жертвы и доступности переписки родилось название проекта — «Немолчат».

Реализация концепции

Визуальную концепцию выстроили вокруг образа молчания. Изначально Narrators рассматривали идею изображения женщины, которая «стучится» в наружную рекламу, пытаясь пробить четвертую стену, но в итоге выбрали менее иммерсивный подход.

Финальным визуальным решением стало изображение с легкой отсылкой к античности: женское лицо с «маской» из мужских рук, которые закрывают женщине рот, не позволяя ей говорить. Такой образ был менее пугающим и лучше держал баланс между вниманием и эстетикой. Отказ от травмирующего контента был принципиальным решением: часть рекламных площадок такие материалы прямо ограничивает, а аудитория проекта и без того находится в уязвимом состоянии.

Слава Лобанов, креатор Narrators (часть E-Promo Group): Мы сознательно ушли от прямых сцен насилия и выбрали метафору, которая говорит о проблеме, вызывает сочувствие, не отпугивая человека, которому и без того трудно обратиться за помощью.

Ролик без бюджета

Работу для НЖКЦ агентство сделало бесплатно. Сценарий получился минималистичным: на черном фоне девушка срывает маску из мужских рук с лица и бросает ее на пол, кадр повторяется с разными героинями.

Ваня Сергунин, руководитель продакшена Narrators (часть E-Promo Group): Ограничение в бюджете мы превратили в творческий прием. Снимали на дешевую технику, в том числе на iPhone 4, и на пленку. Музыку для ролика тоже написали сами. Даже маска в кадре — слепок с рук нашего продюсера. Сначала сделали скан его рук, затем протестировали на 3D-принтере. Результат понравился, и на его базе создали финальный реквизит.

Результаты

Narrators создали название «Немолчат», айдентику и ролик. С этими материалами НЖКЦ продвигает сервис: с июля 2025 года — в рекламной сети «Яндекса», в сентябре-октябре 2025 года — во «ВКонтакте» и Telegram Ads, с декабря 2025 года — на «умных» остановках.

Результаты кампании по данным НЖКЦ

Реклама в сети «Яндекса»: 2,08 млн показов, 43,7 тыс. кликов, CTR 2,09%.

«ВКонтакте» и Telegram Ads: 10,6 тыс. показов, 1,8 тыс. новых подписчиков сообществ НЖКЦ, конверсия в подписку — 16,7%.

Помощь в чате: до запуска рекламы, в апреле-июне 2025 года, ее получали в среднем 27 женщин в месяц. В июле-августе, после старта рекламы в сети «Яндекса», — 35, в сентябре-декабре — 56, в январе-августе 2026 года — 137. Это в пять раз больше, чем до кампании.