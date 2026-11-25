Креативное и брендинговое агентство The Clients разработало для ГК «КОРТРОС» визуальную концепцию нового жилого района Перми. Она объединяет четыре архитектурных ансамбля, которые появятся в рамках проекта комплексного развития территории вблизи железнодорожного вокзала. Проект предусматривает строительство жилья бизнес-класса, создание общественных пространств, бизнес-центра и социальной инфраструктуры. В основе концепции — сочетание исторического наследия Перми и образов современного города.

Новый образ территории

Город Пермь заметно разделен: ухоженный центр контрастирует с окрестностями вокзалов и промзон. Новый квартал, хотя и примыкал к центру, по функции и облику оставался в стороне — воспринимался как транзитная территория с промышленным прошлым. Новое строительство должно было изменить ее устройство: связать жилые дома, бизнес-центр, деловые пространства и места отдыха в полноценный городской квартал. Бренду предстояло продемонстрировать масштаб этих изменений.

Задача заключалась в создании нового образа территории — от «транзитной зоны у вокзала» к полноценному деловому и культурному центру города, куда едут жить, работать и проводить время. Кроме того, проект нуждался в общей системе для четырех ансамблей, каждый из которых имеет собственную архитектуру и характер. Она должна была стать объединяющей идеей для нескольких жилых комплексов и бизнес-центра: сохранить индивидуальность каждого объекта и позволить девелоперу последовательно выводить их на рынок.

Мастер-бренд «СИТИ»

В основе дизайн-системы бренда лежит мастер-бренд — «СИТИ». Он задает правила игры и включает в себя основные принципы работы с брендом, графический визуальный язык, типографику и монохромную цветовую палитру. Далее каждый ансамбль также получает собственное имя и цвет: «Ультима СИТИ», «Пермь СИТИ», «Арт СИТИ» и «Парк СИТИ». Общая часть названия и рисунок логотипа сохраняют их принадлежность к одному району.

Система работает как конструктор: название ансамбля, «СИТИ» и индивидуальный цвет. Для первого проекта — «Ультима СИТИ» — используется фиолетовая гамма, для «Пермь СИТИ» — оранжевая, для «Арт СИТИ» — голубая, а для «Парк СИТИ» — зеленая. При появлении новых ансамблей можно добавлять названия и цвета, сохраняя общие правила. Девелоперу не приходится каждый раз начинать разработку бренда заново.

В логотипе «СИТИ» используется динамичная типографика, основанная на сочетании прямых линий и округлых форм, которые отсылают к стратегии пересечения эпох. Логотип передает стиль современной архитектуры и визуальный язык будущего.

Два времени в одном кадре

В основе проекта лежит идея «Города будущего на стыке времен и технологий». Район железнодорожников исторически соединял Пермь с другими городами. В новой концепции он стал местом встречи прошлого и будущего. В дизайне также сохранена ДНК локации — железнодорожные пути и главный вокзал города. Линия, ритм и направление движения стали основой графической системы, а не декоративной цитатой.

Для ансамблей разработан общий визуальный прием: соединение изображения с цифровой графикой будущего. В одном кадре встречаются узнаваемые здания и футуристические формы. Логотип связывает две части композиции, а фирменный цвет обозначает конкретный ансамбль.

Единые правила охватывают наружную рекламу, цифровые материалы и полиграфию. Компоновка и масштаб изображения адаптируются под носитель, но название, цвет и характерная графика остаются неизменными — именно они связывают коммуникации разных ансамблей между собой.

Результат

Продажи «Ультима СИТИ» стартовали в конце 2025 года. По внутренним данным ГК «КОРТРОС», во 2 квартале 2026 года проект стал лидером по количеству договоров долевого участия среди конкурентов, несмотря на цену за квадратный метр выше средневзвешенной по рынку. К маю-июню 2026 года «Ультима СИТИ» вошел в топ-3 по количеству брендовых запросов среди отслеживаемых конкурентов в Пермском крае. Поисковый интерес достиг уровня проектов, которые присутствовали на рынке уже несколько лет. А недавно был запущен второй проект — «Арт СИТИ».

Анна Пазюк, арт-директор The Clients: Мы сделали не просто брендинг жилого комплекса. Это дизайн целой городской территории, которая находится в стадии комплексной реконструкции. При этом мы понимали бизнес-запрос ГК «КОРТРОС», которому требовался брендинг, способный объединить сразу несколько объектов. Так мы создали зонтичный бренд «СИТИ», соединивший историю, культуру района и коды восприятия современного городского пространства.